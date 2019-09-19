Donk: Muslera alev aldı

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, 0-0 beraberlikle sonuçlanan Club Brugge maçının ardından açıklamalarda bulundu.





Eski takımı Club Brugge'e karşı forma giymenin çok güzel olduğunu dile getiren Donk, "Çok güzel bir duyguydu geri dönmek. Bu şehri, bu kulübü, bu takımı çok seviyorum. Geri dönmek güzel oldu. Maç hakkında ise oyunu kontrol edemedik ve bu bizim için işleri zorlaştırdı. Farklı bir sisteme geçtik ve geçişte zorlandık. Sonrasında daha fazla gol şansı yakaladık ve arkamızda da Fernando Muslera alev aldı" ifadelerini kullandı.

Muslera devleşti Galatasaray 1 puanı kaptı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı.Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.Club Brugge-Galatasaray: 0-0Kalesini gole kapattıSarı-kırmızılılarda Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla alkış topladı. Uruguaylı file bekçisi, rakip takımın gole çok yaklaştığı pozisyonlarda adeta kalesinde devleşti ve gole izin vermedi. Özellikle ikinci yarıda Dennis'le karşı karşıya geldiği pozisyonda gole engel olan tecrübeli file bekçisi ardından da kornerden gelen topta Okereke'nin kafa vuruşunu mükemmel bir refleksle kurtardı.Övgü dolu sözlerKarşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Muslera'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Clement, "Futbolda iki şey var. Bir yapmanız gerekenler bir de oynamanız gerekenler. Karşı tarafın kalecisinin kurtarışları söz konusuydu, Muslera çok iyiydi" ifadelerini kullandı.Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaraylı futbolcu Donk, eski takımı Club Brugge'a karşı forma giymenin çok güzel olduğunu dile getirdi. Donk, "Çok güzel bir duyguydu geri dönmek. Bu şehri, bu kulübü, bu takımı çok seviyorum. Geri dönmek güzel oldu. Maç hakkında ise oyunu kontrol edemedik ve bu bizim için işleri zorlaştırdı. Farklı bir sisteme geçtik ve geçişte zorlandık. Sonrasında daha fazla gol şansı yakaladık ve arkamızda da Fernando Muslera alev aldı" ifadelerini kullandı.En son 18 Eylül 2002’de Rusya’da 2-0 kazandığı Lokomotiv maçında kalesini gole kapatan Galatasaray, ardından Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda çıktığı üst üste 26 karşılaşmada da kalesinde gol görmüştü.

"Artık şaşırmıyorum"

Süper Lig'de yeni sezona iki kırmızı kart görerek ve birçok sakatlık geçirerek başlamalarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Donk, "Daha fazla bunları düşünmüyorum çünkü 5 senedir oradayım. Türkiye'de her şey olabilir. 14 sarı kart ve 5 kırmızı kart görebilirsiniz. Artık şaşırmıyorum" dedi.

Falcao transferini değerlendiren Donk, "Falcao kaliteli bir oyuncu. Eğer Falcao'yu kulübe getirme şansınız varsa, onu almalısınız. Şimdi o burada ve umarım muhteşem şeyler başarırız" diye konuşurken, eski takım arkadaşı Mbaye Diagne ile karşılıklı oynamasıyla ilgili gelen soruya ise "Kısa bir zaman oynadık, umarım bir dahakine daha fazla süre karşılaşırız" yanıtını verdi.