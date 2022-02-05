Dört ay için dört milyon TL

Başkan Burak Elmas'tan Galatasaraylıları kızdıran açıklama: Gedson'u isteseydik alırdık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transfer dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elmas çok eleştirildiği Gedson transferiyle ilgili, '22 Ocak 2022 tarihinde Benfica ile yazışma yaptık. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon Euro kira ücreti istedi, 7.5 milyon Euro da satın alma istedi. 10 milyon Euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdi. Kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmayı karar verdik. Gedson'u isteydik alırdık. Şu an önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok.' ifadelerini kullandı.