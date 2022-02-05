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Dört ay için dört milyon TL

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan ve Galatasaray'a geri dönen Semih Kaya'nın sarı-kırmızılı kulüpten alacağı ücret belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dört ay için dört milyon TL
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Galatasaray’ın önceki gün altyapısından yetişen eski futbolcusu Semih Kaya ile sezon sonuna kadar kontrat yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün, 4 ay için 30 yaşındaki futbolcuya 4 milyon TL ödeme yapacağı öğrenildi.

"Burası benim evim"

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'la yeniden sözleşme imzalamasının ardından açıklamada bulunan Semih, "Gerçekten çok mutluyum. Ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Burası benim evim, benim yuvam, uzun bir süredir ayrıydım yuvamdan. Tekrar döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Öncelikle hocamıza ve yönetimimize teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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