Werder Bremen'den Dortmund'a karşı efsane geri dönüş: 2-3 (ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın üçüncü haftasında Borussia Dortmund sahasında Werder Bremen'i konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi son 6 dakikada bulduğu 3 golle birlikte, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Borussia Dortmund-Werder Bremen maçının özetini ve gollerini izle

İlk yarının son dakikalarında Julian Brandt'ın golüyle Borussia Dortmund 1-0 öne geçerken, 77. dakikada Raphael Guerreiro skoru 2-0'a getirdi.

Dortmund'un ilk golü;

Raphael Guerreiro uzaktan, ip gibi vurdu; Borussia Dortmund farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/wEcmYp9TEh — Tivibu Spor (@tivibuspor) August 20, 2022

Dortmund'un ikinci golü;

Georginio Rutter'den harika gol🌟



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Bremen 6 dakika içinde 3 gol attı

Werder Bremen 89. dakikada Lee Buchanan'ın golüyle fark bire indirirken, 90+3. dakikada Niklas Schmidt'in golüyle karşılaşmaya eşitlik geldi. Werder Bremen 90+5'te Oliver Burke'nin golüyle maçı 3-2 kazandı.

Bremen'in Dortmund'a attığı goller;

İşte futbol bu! İnanılmaz geri dönüş!



2-0 geride olan Werder Bremen, 89, 90+3 ve 90+5'te bulduğu birbirinden güzel gollerle Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-2 mağlup etti🤯 pic.twitter.com/hraO0NtHut — Tivibu Spor (@tivibuspor) August 20, 2022

Alınan bu galibiyetin ardından Bremen puanını 5'e yükseltti. Dortmund ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta Bremen sahasında Frankfurt'u konuk edecek. Dortmund ise deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaşacak.