Spor Werder Bremenden Dortmunda karşı efsane geri dönüş 2-3 (ÖZET)
FUTBOL FUTBOL

Werder Bremen'den Dortmund'a karşı efsane geri dönüş: 2-3 (ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund sahasında 2-0 öne geçtiği mücadelede Werder Bremen'e 3-2 kaybetti. Bremen karşılaşmanın son 6 dakikasında arka arkaya bulduğu 3 golle, Dortmund karşısında zafere uzandı. Dortmund-Bremen maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dortmund-Bremen 2-3 maç özeti ve golleri izle: Bundesliga özet izle
Dortmund- Bremen 2-3 maç özeti izle

Almanya Bundesliga'nın üçüncü haftasında Borussia Dortmund sahasında Werder Bremen'i konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi son 6 dakikada bulduğu 3 golle birlikte, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Borussia Dortmund-Werder Bremen maçının özetini ve gollerini izle

İlk yarının son dakikalarında Julian Brandt'ın golüyle Borussia Dortmund 1-0 öne geçerken, 77. dakikada Raphael Guerreiro skoru 2-0'a getirdi.

Dortmund'un ilk golü;

Dortmund'un ikinci golü;

Bremen 6 dakika içinde 3 gol attı

Werder Bremen 89. dakikada Lee Buchanan'ın golüyle fark bire indirirken, 90+3. dakikada Niklas Schmidt'in golüyle karşılaşmaya eşitlik geldi. Werder Bremen 90+5'te Oliver Burke'nin golüyle maçı 3-2 kazandı.

Bremen'in Dortmund'a attığı goller;

  • Alınan bu galibiyetin ardından Bremen puanını 5'e yükseltti. Dortmund ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta Bremen sahasında Frankfurt'u konuk edecek. Dortmund ise deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaşacak.

Sıcak gelişme: Sörloth Trabzonspor'a dönüyor mu?
SPOR
Sıcak gelişme: Sörloth Trabzonspor'a dönüyor mu?

Dokunan yandı

Dokunan yandı

109 bin lira ödeyecek.
Zengin tüccarlar vepadişahlar için yapılmıştı

Zengin tüccarlar ve
padişahlar için yapılmıştı

​Şimdi binlerce turist akın edecek.
Rusyayı sarsan şüpheli ölüm: Duginin kızının bulunduğu araçta patlama

​MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyonu.

​Zelenski'den Kırım açıklaması.

​Sertifikalı çoban sayısı 50 bine yaklaştı.

Güneş altında mesai zorlu ama hasat 'tatlı'.

Bakan Soylu: İhmal kasıt her ne ise tetkik edilecek.

​Polis Memuru Yahya Ergin'in şehit oldu.

MSB, Ukrayna'dan toplam dört geminin hareket ettiğini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.