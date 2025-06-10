Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’nda hedef üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğu

İtalya’nın Ferrara kentinde yapılacak olan şampiyona öncesi 9 Haziran’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde kampa giren Milliler günü çift antrenman yaparak geçiriyor. Çalışmalarının bir bölümünü Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi Salonu’nda gerçekleştiren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 15 Haziran tarihinde kampı tamamlayarak şampiyonun yapılacağı İtalya’ya gidecek.

Teknik direktör İbrahim Acar, çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek "Hedefimiz üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşmak. Ülkemizi bir kez daha gururlandırmak için çok yoğun tempoda çalışıyoruz" diye konuştu.