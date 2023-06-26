Dünya devi Arda Güler'i istiyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e birçok takımın talip olduğu iddia ediliyor. Genç oyuncu için ise en son iddia ise 4x4 Futbol yorumcusu gazeteci Mehmet Ayan'dan geldi. Ayan, Arda Güler ile İngiliz devi Liverpool'un da ilgilendiğini iddia etti.