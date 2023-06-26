Dünya devi Arda Güler'i istiyor

Arda Güler
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e birçok takımın talip olduğu iddia ediliyor. Genç oyuncu için ise en son iddia ise 4x4 Futbol yorumcusu gazeteci Mehmet Ayan'dan geldi. Ayan, Arda Güler ile İngiliz devi Liverpool'un da ilgilendiğini iddia etti.
Salah'ın yerine Arda Güler
Liverpool'un Arda Güler'i Muhammed Salah'ın yerine düşündüğü bilgisini veren Ayan, Liverpool'un gelecek sezon Salah'ı satacağını söyledi. Liverpool'un Arda Güler'i bu sene kadroya katıp Fenerbahçe'ye veya başka bir takıma kiraya verebileceği öğrenildi. Mehmet Ayan bilginin kendisine A Milli Takım'da kampta bulunan bir oyuncudan geldiğini belirtti.