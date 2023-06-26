|
Spor

Dünya devi Arda Güler'i istiyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e İngiliz devi Liverpool'un talip olduğu iddia edildi. 4x4 Futbol yorumcusu gazeteci Mehmet Ayan bu transferin bu sene gerçekleşebileceğini söyledi.

20:55 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arda Güler

Arda Güler

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e birçok takımın talip olduğu iddia ediliyor. Genç oyuncu için ise en son iddia ise 4x4 Futbol yorumcusu gazeteci Mehmet Ayan'dan geldi. Ayan, Arda Güler ile İngiliz devi Liverpool'un da ilgilendiğini iddia etti.

Salah'ın yerine Arda Güler

Liverpool'un Arda Güler'i Muhammed Salah'ın yerine düşündüğü bilgisini veren Ayan, Liverpool'un gelecek sezon Salah'ı satacağını söyledi. Liverpool'un Arda Güler'i bu sene kadroya katıp Fenerbahçe'ye veya başka bir takıma kiraya verebileceği öğrenildi. Mehmet Ayan bilginin kendisine A Milli Takım'da kampta bulunan bir oyuncudan geldiğini belirtti.



#Transfer
#Arda Güler
#LiverpooL
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Van İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - 27 Haziran 2023