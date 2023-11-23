Dünya devi Icardi için geliyor

La Liga ekiplerinden Real Madrid, devre arasında santrfor bölgesine transfer yapacak. Vinicius Junior'un sakatlanması sonrası elinde golcü olarak sadece Joselu kalan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi istediği öğrenildi.





İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre; Real Madrid Kulübü, devre arasında Icardi için sarı-kırmızılıların kapısını çalacak. İspanyol ekibinin 30 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euroluk bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi.





Galatasaray, sezon başında PSG'ye Mauro Icardi'nin bonservisi için 10 milyon euro ödedi. Yıldız futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıktı ve 15 gol attı.































