Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Dünya kupası yasak
FUTBOL FUTBOL

Dünya kupası yasak

Dünya kupası yasak

FİFA, UEFA, futbol federasyonları “paralel lige” sert tepki gösterdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni kurulan Süper Lig’deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynamasının yasaklanacağını söyledi. Kavgaya dahil olan İngiltere Başbakanı Johnson, bu ligi engellemek için çabalayacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya kupası yasak
Aleksander Ceferin

Avrupa Süper Ligi’nin kurulduğunun açıklanmasının ardından sert bir bildiri yayınlayan UEFA, bu ligde oynayacak futbolcuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’ndan men edileceğini duyurdu. UEFA, dün yaptığı açıklamada “İlgili kulüplerin yerel, Avrupa ve dünya düzeyinde başka herhangi bir müsabaka oynaması yasaklanacak ve bu takımların formasını giyen oyuncuların da milli takımlarını temsil etme hakkı olmayacak” açıklamasını yaptı. Buna göre aralarında milli futbolcularımız Ozan Kabak, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu’nun da bulunduğu takımlardaki futbolcular yakın dönemde düzenlenecek olan 2020 Avrupa Şampiyonası’nda oynayamayacak.

UEFA açıkladı: Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor
SPOR
UEFA açıkladı: Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor
  • UEFA İcra Kurulu Üyesi ve Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Möller ise yaptığı açıklamada, UEFA’nın cuma günü yapacağı toplantıda, “Avrupa Süper Ligi” adlı oluşuma dahil olan 12 kulübün turnuvalardan men edilmesi kararının alınmasını beklediğini söyledi.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
SPOR
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Avrupa Süper Ligi’nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonasında oynamalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Juventus Başkanı Agnelli hakkında sert konuşan başkan Ceferin, “Onun kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Yakınımızda yılanların olduğunu bilmiyorduk. Bu nedenle saf olabiliriz. İhanete uğradık. Yakında yasal işlemler başlayacak” diye konuştu.

Avrupa'nın 12 dev kulübünden radikal karar: Kendi liglerini kuruyorlar
SPOR
Avrupa'nın 12 dev kulübünden radikal karar: Kendi liglerini kuruyorlar
  • Ceferin, yeni Şampiyonlar Ligi formatının bu kulüpler olsa da olmasa da hayata geçeceğini belirterek, “Büyük kulüp olarak çağırılan bu kulüpler, her zaman büyük kulüp değillerdi. Hukuk çerçevesinde uygulayabileceğimiz tüm yaptırımları uygulayacağız” ifadelerini kullandı. Diğer yandan kısa adı Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ise, “Uluslararası takvime ve değerlere karşı olan Avrupa’da kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşıyız. FIFA, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yanadır” açıklamasını yaptı.
Abone Ol Google News
Uçurumun eşiğindeyiz

Uçurumun eşiğindeyiz

​Dünya Meteoroloji Örgütü raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu.
Türkiyeye gelmeyi bekliyorlar

Türkiye'ye gelmeyi bekliyorlar

​Rus turistler Türkiye'de tatil yapmaya kararlı.
İl il açıkladı

İl il açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, kritik rakamları paylaştı. ​
CHP'yi eleştiremeyen <br>Atatürkçü kitleye sert çıktı

CHP'yi eleştiremeyen
Atatürkçü kitleye sert çıktı

Hulki Cevizoğlu, sosyal medya linçine cevap verdi.
Fransa soykırıma<br>imkan tanıdı

Fransa soykırıma
imkan tanıdı

​ABD'de Ruanda soykırımıyla ilgili rapor yayınlandı.
Ölü sayısı artıyor

Ölü sayısı artıyor

Can yakan tablo açıklandı.

Kapılar kapanmadı

Kapılar kapanmadı

​İstanbul'da kısıtlama öncesi sokaklarda insan seli.

Kilosu 2 bin lira

Kilosu 2 bin lira

Yerini bilen aramak için dağa çıkıyor.
CHP'ye <br>23 Nisan yanıtı

CHP'ye
23 Nisan yanıtı

​AK Parti'den CHP'nin algı çalışmalarına yanıt.
Akli dengesi yerinde

Akli dengesi yerinde

​Doktoru bin 570 farklı numaradan arayıp taciz etti.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

​Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor.

​İngiltere'den sıra dışı Kovid deneyi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.