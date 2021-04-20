Dünya kupası yasak

Avrupa Süper Ligi’nin kurulduğunun açıklanmasının ardından sert bir bildiri yayınlayan UEFA, bu ligde oynayacak futbolcuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’ndan men edileceğini duyurdu. UEFA, dün yaptığı açıklamada “İlgili kulüplerin yerel, Avrupa ve dünya düzeyinde başka herhangi bir müsabaka oynaması yasaklanacak ve bu takımların formasını giyen oyuncuların da milli takımlarını temsil etme hakkı olmayacak” açıklamasını yaptı. Buna göre aralarında milli futbolcularımız Ozan Kabak, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu’nun da bulunduğu takımlardaki futbolcular yakın dönemde düzenlenecek olan 2020 Avrupa Şampiyonası’nda oynayamayacak.

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UEFA İcra Kurulu Üyesi ve Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Möller ise yaptığı açıklamada, UEFA’nın cuma günü yapacağı toplantıda, “Avrupa Süper Ligi” adlı oluşuma dahil olan 12 kulübün turnuvalardan men edilmesi kararının alınmasını beklediğini söyledi.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Avrupa Süper Ligi’nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonasında oynamalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Juventus Başkanı Agnelli hakkında sert konuşan başkan Ceferin, “Onun kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Yakınımızda yılanların olduğunu bilmiyorduk. Bu nedenle saf olabiliriz. İhanete uğradık. Yakında yasal işlemler başlayacak” diye konuştu.

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