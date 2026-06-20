Dünya Kupası'na veda eden ilk ülke belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya, Haiti'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sambacılar'a üç puanı getiren golleri 23 ve 36. dakikalarda Matheus Cunha ile 45+3. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Brezilya, aldığı galibiyetle puanını 4'e yükselterek gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Dünya Kupası'ndaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Haiti ise puansız kaldı.

İlk maçında İskoçya'ya 1-0 yenilen Karayip temsilcisi, Brezilya karşısında da sahadan puansız ayrılınca son Fas maçı öncesinde turnuvaya veda etti. Böylece Haiti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda elenmesi kesinleşen ilk takım olarak kayıtlara geçti.



