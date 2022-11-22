Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi

Dünya

Kar ve soğuk hava İsveç'i etkisi altına aldı

İscveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm’deki Arlanda Havalimanı’nda bazı seferler iptal edilirken, tren ve otobüs seferlerinde aksamalar oldu. Aksamaların yarına kadar devam edeceği bildirildi. Yetkililer kaygan yollar nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu. Birçok trafik kazasının meydana geldiği aktarıldı.