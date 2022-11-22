Spor Arjantini yenen Suudi Arabistanda resmi tatil ilan edildi
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Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi

Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Bu mücadele sonrasında Suudi Arabistan'da, Arjantin galibiyeti nedeniyle yarın resmi tatil ilan edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasında Arjantini yenen Suudi Arabistanda resmi tatil ilan edildi​
Suudi Arabistanlı futbolcuların gol sevinçleri

Arjantin ile Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 geriye düşmesine rağmen Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Katar'a 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen Arjantin Milli Takımı'nın serisi, Suudi Arabistan karşısında sona erdi. Son mağlubiyetini 2019 Kupa Amerika'nın yarı finalinde alan Arjantin, Dünya Kupası elemeleri, 2021 Kupa Amerika ve hazırlık maçlarında çıktığı 36 maçta mağlup olmadı.

Arjantin, İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik rekorunu kırma şansını da kaybetti. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Ekim 2018-Ekim 2021 aralığında 37 maçta yenilgi yüzü görmeyerek tarihe geçmişti.

  • Resmi tatil ilan edildi
  • Lionel Messi'li Arjantin'i 2-1 yenerek Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan Suudi Arabistan'dan resmi bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Arjantin galibiyeti nedeniyle yarın bütün kurumlara resmi tatil ilan edildiği ifade edildi.

Arjantin-Suudi Arabistan: 1-2
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Arjantin-Suudi Arabistan: 1-2

Arjantin'in şaşkına çeviren ofsayt istatistiği
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