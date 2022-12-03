Dünya Kupası'nda günün programı: 3 Aralık Cumartesi

Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar Dünya Kupası'nda son 16 takım arasına adlarını yazdırdı.

Son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak ve 6 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Günün ilk maçı Hollanda-ABD

Dünya Kupası'nda bugün iki maç oynanacak.

Son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile ABD, karşı karşıya gelecek. Khalifa Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Müsabakada tur atlayacak ülke, son 8 içerisine girerek çeyrek finalist olacak.

A Grubu'nda yer alan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

REKLAM

ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci maçında da İngiltere ile berabere kalırken, son müsabakasında İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kapanış maçı Arjantin-Avustralya

Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Maç TRT1'den yayınlanacak.

Otoriteler tarafından Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İlk randevusunda Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak üzüntü yaşayan "Tangocular", diğer maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

REKLAM

D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 turu biletini cebine koydu. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, diğer karşılaşmalarda ise Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla geçmeyi başardı. .

Sahadan galip ayrılan takım, Katar 2022'de çeyrek finale yükselecek. Arjantin, kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer alacak. Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

Günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-ABD / 18.00 / TRT 1

Arjantin-Avustralya / 22.00 / TRT 1

🏆2022 Dünya Kupası son 16 turunda heyecan başlıyor.



Sizce bu akşam hangi takımlar çeyrek finale çıkar❓ pic.twitter.com/qAPpFEEhf8 REKLAM December 3, 2022