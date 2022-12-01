Dünya Kupası'nda günün programı: 1 Aralık Perşembe

2022 FIFA Dünya Kupası bugün Hırvatistan-Belçika, Kanada-Fas, Japonya-İspanya, Kosta Rika-Almanya maçlarına sahne olacak.

Dünya Kupası'nda günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Kanada-Fas / 18.00 / TRT Spor

Hırvatistan-Belçika / 18.00 / TRT 1

Japonya-İspanya / 22.00 / TRT Spor

Kosta Rika-Almanya / 22.00 / TRT 1

İspanya sahne alıyor

E Grubu son karşılaşmalarında İspanya, ilk maçında Almanya'yı mağlup eden Japonya ile karşı karşıya gelecek. Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Güney Afrika Futbol Federasyonu'ndan Victor Gomes yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İlk iki maçlar sonucu İspanya 4 puanla zirvede bulunurken, Japonya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Karşılaşmada galip gelen taraf diğer maça bakmadan adını direk son 16 turuna yazdırmış olacak. Beraberlikte ise İspanya bir üst tura çıkarken, Japonya ise diğer maçın sonucunu bekleyecek.

Almanya 'ya tamam, ya devam' maçına çıkıyor

Grubun diğer karşılaşmasında ise Kosta Rika ile Almanya biraraya gelecek. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Stephanie Frappart yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İlk maçında Japonya'ya mağlup olan Almanya, ikinci maçında İspanya ile karşılaşmış ve berabere kalarak umudunu son maça bırakmayı başarmıştı.

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Almanya, Kosta Rika'yı yenmesi durumunda İspanya'nın Japonya'yı mağlup etmesini bekleyecek. Kosta Rika ise Almanya'yı yenerse diğer maçın skoruna bakmadan adını son 16 turuna yazdırmış olacak

F Grubu'nda düğüm çözülüyor

F Grubu'nun üçüncü maçında son finalist Hırvatistan, Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Hırvatistan ve Belçika'dan galip gelen taraf otomatik olarak adını son 16 turuna yazdırmış olacak. Beraberlikte ise Hırvatistan bir üst tura çıkarken, Belçika'nın ise Kanada'nın Fas'ı 3 farkla mağlup etmesini bekleyecek.

Fas son 16 turu için sahada

Ziyech ve Hakimi'nin formasını giydiği ve oynadığı futbol ile beğenileri toplayan Fas, Kanada ile karşı karşıya gelecek. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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Fas, her türlü galibiyet ve beraberlik sonucunda diğer karşılaşmaya bakmadan adını son 16 turuna yazdırmış olacak. İlk iki maçını kaybederek turnuvaya erken havlu atan Atiba'lı Kanada ise turnuvaya galibiyetle veda etmek için mücadele edecek.

SPOR ÖZET | Polonya 0-2 Arjantin