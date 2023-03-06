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Spor

Dünya yıldızlarının formaları depremzedeler için açık artırmaya çıktı

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen erkekler ve kadınlarda yılın 11'inde yer alan futbolcuların formaları, geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bağışlanmak üzere açık artırmayla satışa çıkarıldı.

15:04 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Yılın futbolcular

Yılın futbolcular

Türkiye Profesyonel Futbolcular Birliği (TPFD) tarafından yapılan açıklamaya göre, FIFPro'nun girişimleriyle geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bağışlanmak üzere FIFA ve FIFPro yılın 11 ödülünü alan dünya yıldızlarının imzalı orijinal formaları açık artırmayla satışa sunuldu.


Açık artırma, MatchWornShirt ortaklığıyla internet üzerinden gerçekleştiriliyor. En yüksek teklifi veren kişinin sahip olacağı formalar https://www.matchwornshirt.com/event/26-02-2023-fifpro-world-11-special-event adresi üzerinden tanıtıldı.


İmzalı forması satışa çıkarılan yıldızlar arasında erkek futbolculardan Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Luka Modric, Thibaut Courtois, Virgil Van Dijk, Casemiro, Joao Cancelo, Achraf Hakimi bulunuyor.


Kadın futbolunun yıldızları Alex Morgan, Alexia Putellas, Beth Mead, Lucy Bronze, Keira Walsh, Maria Leon, Sam Kerr, Leah Williamson, Wendie Renard, Christiane Endler, Lena Oberdorf gibi isimlerin de imzalı formaları açık artırma usulüyle futbolseverlerin beğenisine sunuldu.



#FIFA
#Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği
#Türkiye Profesyonel Futbolcular Birliği
1 saat önce
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Dünya yıldızlarının formaları depremzedeler için açık artırmaya çıktı
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