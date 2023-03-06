Dünya yıldızlarının formaları depremzedeler için açık artırmaya çıktı

Türkiye Profesyonel Futbolcular Birliği (TPFD) tarafından yapılan açıklamaya göre, FIFPro'nun girişimleriyle geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bağışlanmak üzere FIFA ve FIFPro yılın 11 ödülünü alan dünya yıldızlarının imzalı orijinal formaları açık artırmayla satışa sunuldu.