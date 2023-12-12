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Spor

Dursun Özbek: Görünce şok geçirdim

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Biz ligin başından beri taraftarlarımıza, seyircilerimize hep itidal tavsiye ediyoruz. Dün akşamki olay hiç beklenmedik bir şekilde bu sefer kulüp yöneticilerinin hakemi darbetmesi şeklinde gelişti. Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak kınıyoruz" dedi.

12:04 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 12:05 - 12/12/2023 Salı
DHA
Dursun Özbek Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.
Dursun Özbek Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan MKE Ankaragücü-Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.


Özbek, yaşanan olaylarla ilgili şu ifadeleri kullandı:


"Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçını izledim. Kabul edilemez bir sonu oldu. Galatasaray Spor Kulübü olarak biz ligin başından beri taraftarlarımıza, seyircilerimize hep itidal tavsiye ediyoruz. Dün akşamki olay hiç beklenmedik bir şekilde bu sefer kulüp yöneticilerinin hakemi darp etmesi şeklinde gelişti. Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak kınıyoruz. Yaptığımız açıklamada da kınadık ve Kulüpler birliği Vakfı'nı tek bir gündemle toplanmak için yarın toplantıya çağırdık. Böyle şeylerin olmaması lazım. Türk futbolunun marka değerini, Türk futbolunun imajını yurtdışında özellikle zedeleyen bu olaylar, futbola büyük zarar vermektedir. Şok geçirdim. Başkan ve yanındaki arkadaşları bir hakeme niye böyle saldırılar? Yerdeki hakime niye tekme atarlar? Anlamak mümkün değil. Bundan sonraki süreçte ligler tatil edildi ama Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber Kulüpler Birliği, bütün kulüpler bir araya gelerek bunun bir şekilde sonlanması, bundan sonraki dönemde bu olayların gelişmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ben Türk futboluna tekrar itidal tavsiye ediyorum. Nereye gidiyoruz belli değil."




"Gurur gecesi yaşatmak istiyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı maçında bugün TSİ 23.00'te deplasmanda oynanacak Kopenhag maçına dair Özbek, "Bu akşam Türk futbolu ve Galatasaray için çok önemli bir maça çıkacağız. Danimarka’da Kopenhag ile oynayacağız. Parken Stadyumu alışık olduğumuz, UEFA Kupası’nı kazandımız yer. Dolayısıyla yine bu akşam büyük bir zaferle Türkiye’ye dönmeyi düşünüyoruz. Türk futbolunun ihtiyacı olan puanları ve gurur gecesini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Hazırız. Eksiğimiz yok. Güzel bir sonuç olacağına eminim. Buradan tüm futbolcu kardeşlerime, teknik heyete ve orada bulunan tüm Galatasaraylılara güzel bir maç olmasını diliyorum. Başarının bizimle olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu




#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Ankaragücü
#Faruk Koca
#Halil Umut Meler
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