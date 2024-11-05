Dursun Özbek'ten Galatasaraylıları heyecanlandıracak Osimhen açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transferiyle tüm dünyada ses getiren Victor Osimhen'in performansının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Özbek, Nijeryalı yıldızın transferine de açık kapı bıraktı.
Başkan Dursun Özbek, Fuzul Tasarruf Finansman'ın Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı isim ve forma sponsorluğunu 1 yıl süreyle üstlenmesine ilişkin RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı futbol takımının yine başarılı bir dönem geçirdiğine dikkati çeken Özbek, sezon sonuna kadar Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'le ilgili, "Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız " ifadelerini kullandı.
Yönetim kurulu olarak Galatasaray'ın başarısı için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktaran Özbek, "Amacımız taraftarlarımızı ve camiamızı memnun etmek. Başarı odaklı olduğumuzu kimsenin unutmamasını istiyorum. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır" diye konuştu.
Trendyol Süper Lig'deki hakem tartışmalarına yönelik soruyu ise sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yapılan sponsorluk anlaşmasının sosyal sorumluluk anlamındaki önemine dikkati çekip gündemi değiştirmek istemediğini söyleyerek yanıtsız bıraktı.