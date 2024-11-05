Dursun Özbek'ten Galatasaraylıları heyecanlandıracak Osimhen açıklaması

Sarı-kırmızılı futbol takımının yine başarılı bir dönem geçirdiğine dikkati çeken Özbek, sezon sonuna kadar Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'le ilgili, "Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız " ifadelerini kullandı.