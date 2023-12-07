Dusan Tadic derbiye full konsantre

Hafta sonu oynayacak Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'nin Sırp yıldız Dusan Tadic, basın toplantısında soruları yanıtladı.





Dusan Tadic'in açıklamaları:

'Beşiktaş'a karşı da kazanmak istiyoruz'

"19 maçlık seri zamanında iyi ivmemiz vardı, iyi futbol oynadık. Formumuz gittikçe artıyordu. Sonra aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da oyun seviyemizi bir anlamda düşürdü. Bizler mazeret gösterecek insanlar değiliz. Şu da bir gerçek ki; tüm takımlarda önemli oyuncular sakatlandığında kendi ritminizi ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor. Son Sivasspor maçında iyi bir galibiyet elde ettik. Cumartesi günü Beşiktaş'a karşı da kazanmak ve galibiyet serileri yakalamak, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde"





'En önemlisi galibiyettir'

"Bence iyi, nitelikli oyuncular farklı pozisyonlarda oynayabilmeli ve pozisyonun gerektiğini yapmayı bilmeli. Sol kenarda oynuyorum ama 10 numara, sağ kenarda ve sahte forvet olarak oynayabiliyorum. Asıl önemlisi takımın ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Takım için en önemli şey galibiyettir ve biz de bu yönde katkı sağlamalıyız"





'Çok fazla derbiye çıktım'

"Kariyerimde çok fazla büyük maç, derbi maç oynadım. Ekstra motivasyon oluyor. Bir arkadaşım 'Derbilerde göz rengin değişiyor, çok motive oluyorsun' demişti. Gerçekten bu tip maçlar çok efor sarf etmek gerekiyor. Çünkü sadece camia için değil sizi destekleyenler için de bu maçların önemi çok büyük. Sahada olduğumuz süre boyunca en iyisini ortaya koymalısınız. Derbi dışındaki maçlar da çok önemli ve motive olmak gerekiyor ama büyük maçlarda daha fazla motive oluyorsunuz"





'Sakatlık problemleri var'

"Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem biz hem Beşiktaş sakatlıktan en çok çeken takımlarız, diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok. Elbette onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar, bizim gibi. İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç"





'Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışığız'

"2020/21'de Ajax'ta oynarken Beşiktaş'a karşı iki maça çıktık ve ikisini de kazandık. Güzel bir tecrübeydi. Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışığız. Bunlar normal ve bizleri motive ediyor. Bu yüzden futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, elektrik, taraftarlar güzeldir. Futbolda olması gereken şeyler"



























