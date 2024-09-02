|
Spor

Dusan Tadic durmak bilmiyor

Fenerbahçe'de geçen sezon sol kanatta görev alan, teknik direktör Mourinho ile sağ kanada geçen Sırp yıldız, kanat fark etmeksizin etkili futbolunu devam ettiriyor. Tadic, 275 gol pasıyla da futbol tarihinin en fazla asist yapan 10 ismi arasında.

10:05 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dusan Tadic'in Alanyaspor maçındaki gol sevinci.
Dusan Tadic'in Alanyaspor maçındaki gol sevinci.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta 2 gol birden atan 35 yaşındaki oyuncu, sergilediği futbolla da takımını ateşledi. Geçen sezon sol kanatta görev yapan, bu sezon ise teknik direktör Jose Mourinho'nun sağ kanatta görev verdiği Dusan Tadic geçen sezonki etkili performansını sağ kanatta da sürdürüyor.


Teknik direktör Jose Mourinho'nun sağ kanattaki vazgeçilmezi olan Tadic, bu sezon tüm maçlarda forma giydi ve sarı-lacivertli takımın oynadığı 8 maça da ilk 11'de başladı. Geçen sezonu tüm kulvarlarda 16 gol ve 16 asistle tamamlayan Dusan Tadic, bu sezon sarı-lacivertli takımın oynadığı 8 resmi maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.


Asist kralı Tadic

Sırp yıldız Dusan Tadic, 275 gol pasıyla futbol tarihinin en fazla asist yapan ilk 10 oyuncusu içinde yer alıyor. Fenerbahçe forması altında şimdiden 5 asist yapan Tadic, performansını sürdürmesi halinde Figo'yu geçerek kendisini 9. sıraya atacak.




#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
#Luis Figo
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte 2 Eylül 2024 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...