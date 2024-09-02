Dusan Tadic durmak bilmiyor

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta 2 gol birden atan 35 yaşındaki oyuncu, sergilediği futbolla da takımını ateşledi. Geçen sezon sol kanatta görev yapan, bu sezon ise teknik direktör Jose Mourinho'nun sağ kanatta görev verdiği Dusan Tadic geçen sezonki etkili performansını sağ kanatta da sürdürüyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun sağ kanattaki vazgeçilmezi olan Tadic, bu sezon tüm maçlarda forma giydi ve sarı-lacivertli takımın oynadığı 8 maça da ilk 11'de başladı. Geçen sezonu tüm kulvarlarda 16 gol ve 16 asistle tamamlayan Dusan Tadic, bu sezon sarı-lacivertli takımın oynadığı 8 resmi maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.