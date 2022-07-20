Spor Dybalanın transferi resmen açıklandı
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Dybala'nın transferi resmen açıklandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Dybalanın transferi resmen açıklandı
Dybala'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

Roma, 28 yaşındaki Dybala ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Dybala, "Bu sözleşmeyi imzalamamın önünü açan günler çok fazla duygu doluydu. Romalıların beni ne kadar çok istediklerini göstermesi fark yarattı. Yükselmekte olan bir takıma, birlikte çalışmanın bir ayrıcalık olacağı bir teknik direktör Jose Mourinho’nun çalıştırdığı takıma katılıyorum" ifadelerini kullandı.

Dybala'nın Roma'da 21 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Roma, Dybala transferini, Arjantinli golcü oyuncunun kendisiyle özdeşleşen yüzünü kapatarak yaptığı gol sevinci anına ilişkin fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

2012'den beri İtalya Serie A'da top koşturan Dybala, daha önce Palermo ve Juventus forması giydi. Dybala, Juventus formasıyla 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Dybala, 2015'ten bu yana formasını giydiği Juventus'ta sözleşmesinin sona ermesiyle sezon sonunda siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.

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