Dzeko farkını ortaya koyuyor

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, En Nesyri ve Cenk Tosun gibi yıldızların takıma katılmasına rağmen formayı kaptırmıyor. Sarı-lacivertlilerle bu sezon 13 resmi maça çıkan Boşnak forvet, 9 gol ve 1 asistle takımının hücum gücüne katkı verdi.
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko ilerleyen yaşına rağmen bu sezon da sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımla bu sezon 13 resmi maça çıkan 38 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında takımın tek golünü atan Boşnak yıldız, 3 puanı getiren isim oldu. Dzeko, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında ağları havalandırdı. Boşnak yıldız, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile yaptıkları ilk maçta hattrick yaparken, rövanşta da takımını ateşleyen golü attı. 38 yaşındaki oyuncu ligdeki Alanyaspor maçında 1 de asist yaptı. Dzeko, geçen sezon da sarı-lacivertli formayla 45 resmi maça 24 gol ve 4 asistle oynadı.
Sarı-lacivertli takım, bu sezon forvet hattını En Nesyri ve Cenk Tosun gibi yıldızlarla takviye etse de Dzeko, teknik direktör Jose Mourinho'nun değişilmezlerinden oldu ve formayı kaptırmadı. Boşnak oyuncu, Süper Lig'deki 7 maçın hepsinde kadroda yer alırken, 506 dakika sahada kaldı. 38 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligindeki 5 maçta da 382 dakika oyunda kaldı. Yıldız oyuncu, ligde maç başına 2.6 şut atarken yüzde 70 pas oranı yakaladı. Maç başı 13 isabetli pas veren Dzeko, 1.9 da hava topu kazandı. İlerleyen yaşına karşın Dzeko, sahada basmadık yer bırakmıyor, hem kendisi gol atıyor hem de asist yapıyor.