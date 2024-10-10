Dzeko farkını ortaya koyuyor

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko ilerleyen yaşına rağmen bu sezon da sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımla bu sezon 13 resmi maça çıkan 38 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında takımın tek golünü atan Boşnak yıldız, 3 puanı getiren isim oldu. Dzeko, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında ağları havalandırdı. Boşnak yıldız, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile yaptıkları ilk maçta hattrick yaparken, rövanşta da takımını ateşleyen golü attı. 38 yaşındaki oyuncu ligdeki Alanyaspor maçında 1 de asist yaptı. Dzeko, geçen sezon da sarı-lacivertli formayla 45 resmi maça 24 gol ve 4 asistle oynadı.