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Spor

Dzeko Fener'e doğru

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Inter'le sözleşmesi biten ve kontratını uzatmaya sıcak bakmayan Boşnak golcüyle yıllık 4 milyon euroya el sıkıştı. Ülkesi Bosna Hersek'in Portekiz ve Lüksemburg maçları için kampta olan tecrübeli oyuncunun transferinin milli maçlar sonrası resmiyete dökülmesi planlanıyor.

10:27 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dzeko, bu sezon oynadığı 52 maçta 14 gol kaydetti.

Dzeko, bu sezon oynadığı 52 maçta 14 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni sezon için kadrosuna katmakta kararlı olduğu İtalyan ekibi Inter'in Boşnak golcüsü Edin Dzeko konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 37 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sona ererken, Inter'in 1 yıllık sözleşme karşılığında 4 milyon euro önerdiği kaydedildi. Ancak İtalya'daki vergi kesintilerinden sonra bu rakamın 2,5 milyon euro seviyelerine indiği belirtildi.


Sarı-lacivertlilerin ise 2 yıllık sözleşme için yıllık kesintisiz 4 milyon euro önerdiği ifade edildi. Boşnak oyuncuyla prensip anlaşıldığı öğrenildi.


Bosna Hersek Milli Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz ve Lüksemburg ile yapacağı maçlar için kampta olan oyuncuyla milli maçlar sonrası bir araya gelinerek transfere resmiyet kazandırılmasının beklendiği kaydedildi.


Paredes de listede

Kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki tek yıldız Dzeko değil. Sarı-lacivertlilerin İtalyan devi Juventus'ta kiralık olarak oynayan, bonservisi ise Fransız ekibi PSG'de bulunan Arjantinli ön libero Leandro Paredes için de temasta olduğu ifade edildi.


Geçtiğimiz cumartesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Manchester City-Inter finalini izlemek için İstanbul'a gelen PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile görüşen sarı-lacivertli yönetimin, Paredes'in menajeriyle de bir araya geleceği ifade edildi.

Paredes, geride bıraktığımız sezon çıktığı 39 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı.





#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Paredes
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