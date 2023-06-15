Dzeko Fener'e doğru

Fenerbahçe'nin yeni sezon için kadrosuna katmakta kararlı olduğu İtalyan ekibi Inter'in Boşnak golcüsü Edin Dzeko konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 37 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sona ererken, Inter'in 1 yıllık sözleşme karşılığında 4 milyon euro önerdiği kaydedildi. Ancak İtalya'daki vergi kesintilerinden sonra bu rakamın 2,5 milyon euro seviyelerine indiği belirtildi.





Sarı-lacivertlilerin ise 2 yıllık sözleşme için yıllık kesintisiz 4 milyon euro önerdiği ifade edildi. Boşnak oyuncuyla prensip anlaşıldığı öğrenildi.





Bosna Hersek Milli Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz ve Lüksemburg ile yapacağı maçlar için kampta olan oyuncuyla milli maçlar sonrası bir araya gelinerek transfere resmiyet kazandırılmasının beklendiği kaydedildi.





Paredes de listede





Kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki tek yıldız Dzeko değil. Sarı-lacivertlilerin İtalyan devi Juventus'ta kiralık olarak oynayan, bonservisi ise Fransız ekibi PSG'de bulunan Arjantinli ön libero Leandro Paredes için de temasta olduğu ifade edildi.





Geçtiğimiz cumartesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Manchester City-Inter finalini izlemek için İstanbul'a gelen PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile görüşen sarı-lacivertli yönetimin, Paredes'in menajeriyle de bir araya geleceği ifade edildi.

Paredes, geride bıraktığımız sezon çıktığı 39 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı.



















