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Spor

Dzeko: Kendime kızdım hocama değil

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dezko, teknik direktör İsmail Kartal'la arasında herhangi bir sıkıntının olmadığını açıkladı.

12:13 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 12:15 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal ile Dzeko'nun uçakta birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal ile Dzeko'nun uçakta birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, Adana Demirspor maçında kenara gelirken yaptığı hareketlere açıklık getirdi.


Bosna Hersekli yıldız, "Maç içerisinde çok fazla pozisyona girdim, ancak değerlendiremedim. Sahada her zaman en iyisini vermeye çalışan bir futbolcuyum. Kenara gelirken kendi performansıma kızdım. Oynadığım diğer takımlarda da hep böyle oldu. İsmail Kartal Hocama karşı asla bir saygısızlığım olamaz. Aramızda çok iyi bir iletişim söz konusu" ifadelerini kullandı.


Bu arada, milli takımdan affını isteyen Dzeko, Bosna Hersek'in Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı iki maçın kadrosuna dahil edilmedi.





#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Edin Dzeko
8 dakika önce
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