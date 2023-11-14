Dzeko: Kendime kızdım hocama değil

Bosna Hersekli yıldız, "Maç içerisinde çok fazla pozisyona girdim, ancak değerlendiremedim. Sahada her zaman en iyisini vermeye çalışan bir futbolcuyum. Kenara gelirken kendi performansıma kızdım. Oynadığım diğer takımlarda da hep böyle oldu. İsmail Kartal Hocama karşı asla bir saygısızlığım olamaz. Aramızda çok iyi bir iletişim söz konusu" ifadelerini kullandı.