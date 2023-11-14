Dzeko: Kendime kızdım hocama değil

Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal ile Dzeko'nun uçakta birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, Adana Demirspor maçında kenara gelirken yaptığı hareketlere açıklık getirdi.
Bosna Hersekli yıldız, "Maç içerisinde çok fazla pozisyona girdim, ancak değerlendiremedim. Sahada her zaman en iyisini vermeye çalışan bir futbolcuyum. Kenara gelirken kendi performansıma kızdım. Oynadığım diğer takımlarda da hep böyle oldu. İsmail Kartal Hocama karşı asla bir saygısızlığım olamaz. Aramızda çok iyi bir iletişim söz konusu" ifadelerini kullandı.
Bu arada, milli takımdan affını isteyen Dzeko, Bosna Hersek'in Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı iki maçın kadrosuna dahil edilmedi.