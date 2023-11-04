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Spor

Dzeko ve Livakovic formda

Evinde Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, ligde çıktığı 10 maçta 10 gol atarken 2 de asist yaptı. Sarı-lacivertlilerin Hırvat file bekçisi Livakovic ise oynadığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapattı. 2 maçta ise kalesinde 4 gol gördü.

10:35 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Edin Dzeko & Dominik Livakovic

Edin Dzeko & Dominik Livakovic

Fenerbahçe'nin bugün sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmada gözler forvetteki Edin Dzeko ile kaleci Livakovic'te olacak.


Sarı-lacivertlilerin, Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko saha içi liderliğinin yanı sıra attığı goller ve asistlerle de takımını sırtlıyor. Ligde 10 maçta 10 gol atan ve 37 yaşındaki oyuncu 67 dakikada 1 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Dzeko, 10 lig maçının 9'unda skor katkısı sağladı. Ligde 7 maçta fileleri havalandıran Dzeko, 2 maçta da asist yaptı.




Livakovic yüzde 69 kurtarıyor

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Livakovic ise oynadığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatırken, 2 maçta kalesinde 4 gol gördü. Hırvat eldiven, 13 şutun 4'ünde kalesinde gole izin vermedi ve yüzde 69 kurtarış yüzdesi yakaladı. Livakovic, 4 golün 3'ünü ceza sahası dışından yedi. Ceza sahası içerisinde 5 şutta kalesinde 1 gol gören ve yüzde 80 kurtarış yüzdesine sahip olan Livakovic, ceza sahası dışından 8 şutta kalesinde 3 gol gördü. Hırvat kaleci yüzde 76 topu oyuna sokma başarısı yakaladı.








#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Livakovic
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