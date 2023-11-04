Dzeko ve Livakovic formda

Fenerbahçe'nin bugün sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmada gözler forvetteki Edin Dzeko ile kaleci Livakovic'te olacak.

Sarı-lacivertlilerin, Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko saha içi liderliğinin yanı sıra attığı goller ve asistlerle de takımını sırtlıyor. Ligde 10 maçta 10 gol atan ve 37 yaşındaki oyuncu 67 dakikada 1 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Dzeko, 10 lig maçının 9'unda skor katkısı sağladı. Ligde 7 maçta fileleri havalandıran Dzeko, 2 maçta da asist yaptı.