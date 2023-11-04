Dzeko ve Livakovic formda

Edin Dzeko & Dominik Livakovic
Fenerbahçe'nin bugün sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmada gözler forvetteki Edin Dzeko ile kaleci Livakovic'te olacak.
Sarı-lacivertlilerin, Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko saha içi liderliğinin yanı sıra attığı goller ve asistlerle de takımını sırtlıyor. Ligde 10 maçta 10 gol atan ve 37 yaşındaki oyuncu 67 dakikada 1 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Dzeko, 10 lig maçının 9'unda skor katkısı sağladı. Ligde 7 maçta fileleri havalandıran Dzeko, 2 maçta da asist yaptı.
Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Livakovic ise oynadığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatırken, 2 maçta kalesinde 4 gol gördü. Hırvat eldiven, 13 şutun 4'ünde kalesinde gole izin vermedi ve yüzde 69 kurtarış yüzdesi yakaladı. Livakovic, 4 golün 3'ünü ceza sahası dışından yedi. Ceza sahası içerisinde 5 şutta kalesinde 1 gol gören ve yüzde 80 kurtarış yüzdesine sahip olan Livakovic, ceza sahası dışından 8 şutta kalesinde 3 gol gördü. Hırvat kaleci yüzde 76 topu oyuna sokma başarısı yakaladı.