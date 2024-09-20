EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dzeko ve Tadic Aslan'a bileniyor

Dzeko ve Tadic Aslan'a bileniyor

11:4620/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Edin Dzeko & Dusan Tadic
Edin Dzeko & Dusan Tadic

Fenerbahçe'de geride kalan 5 haftada 11 gole katkı veren Dzeko ve Tadic'in sadece Galatasaray'a golü bulunmuyor. Sarı-lacivertli taraftarlar yarın Kadıköy'de oynanacak derbide takımlarından mutlak galibiyet beklerken, iki tecrübeli futbolcu da ezeli rakiplerine karşı ilk gol sevinçlerini yaşamak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe hücum hattındaki gol kozları Edin Dzeko ve Dusan Tadic, gözlerini Galatasaray derbisine dikti. Geçen sezon attıkları gollerle takımlarını son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan iki futbolcunun sadece Galatasaray maçlarında golü yok. Sarı-lacivertli taraftarlar, yarın akşam Kadıköy'deki mücadelede takımlarından mutlak galibiyet beklerken, Dzeko ve Tadic de ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı ilk gol sevinçlerini yaşamak istiyor.


İki futbolcu da idmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Derbi maçına özel hazırlık


Geçen sezon büyük maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Tadic, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında 3 gol ve 4 asist kaydederek, 7 gole katkı sağlamıştı. Sırp futbolcu, forma giydiği 2 Galatasaray derbisinde ise gol ve asist katkısı veremedi.


Tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun da sarı-kırmızılı takıma karşı golü bulunmuyor. Boşnak yıldız, geçen sezon oynanan 2 Galatasaray derbisini de boş geçmişti. Sezona çok formda giren Dzeko, bu kez Galatasaray'a karşı gol atmak istiyor ve derbiye özel olarak hazırlanıyor.



Mourinho da güveniyor


Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da ezeli derbide en güvendiği isimlerin başında Dzeko ve Tadic ikilisi geliyor. Tadic'in, sarı-lacivertli takımın son 3 lig maçında attığı 10 golün yarısından fazlasında imzası var. Sırp yıldız, son 3 lig maçında 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole katkı sağladı. Sezona müthiş başlayan Dzeko da forma giydiği ilk 4 maçı boş geçmeyip, 4 gol 1 asistlik katkı verdi. Boşnak oyuncu, derbi düşünülerek son Kasımpaşa maçında yedek soyunmuştu.











#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Edin Dzeko
#Dusan Tadic

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor