Dzeko ve Tadic Aslan'a bileniyor

Fenerbahçe hücum hattındaki gol kozları Edin Dzeko ve Dusan Tadic, gözlerini Galatasaray derbisine dikti. Geçen sezon attıkları gollerle takımlarını son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan iki futbolcunun sadece Galatasaray maçlarında golü yok. Sarı-lacivertli taraftarlar, yarın akşam Kadıköy'deki mücadelede takımlarından mutlak galibiyet beklerken, Dzeko ve Tadic de ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı ilk gol sevinçlerini yaşamak istiyor.





İki futbolcu da idmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Derbi maçına özel hazırlık





Geçen sezon büyük maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Tadic, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında 3 gol ve 4 asist kaydederek, 7 gole katkı sağlamıştı. Sırp futbolcu, forma giydiği 2 Galatasaray derbisinde ise gol ve asist katkısı veremedi.





Tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun da sarı-kırmızılı takıma karşı golü bulunmuyor. Boşnak yıldız, geçen sezon oynanan 2 Galatasaray derbisini de boş geçmişti. Sezona çok formda giren Dzeko, bu kez Galatasaray'a karşı gol atmak istiyor ve derbiye özel olarak hazırlanıyor.









Mourinho da güveniyor





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da ezeli derbide en güvendiği isimlerin başında Dzeko ve Tadic ikilisi geliyor. Tadic'in, sarı-lacivertli takımın son 3 lig maçında attığı 10 golün yarısından fazlasında imzası var. Sırp yıldız, son 3 lig maçında 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole katkı sağladı. Sezona müthiş başlayan Dzeko da forma giydiği ilk 4 maçı boş geçmeyip, 4 gol 1 asistlik katkı verdi. Boşnak oyuncu, derbi düşünülerek son Kasımpaşa maçında yedek soyunmuştu.







































