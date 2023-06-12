Dzeko'nun menajeri İstanbul'a geldi

Haberde Fenerbahçe'nin gelecek sezon için santrfor arayışında olduğu belirtilerek, Inter ile sözleşmesi sona eren Boşnak golcü için temasların devam ettiği belirtildi. Dzeko, İtalyan kulübüyle henüz yeni anlaşma imzalamazken, 37 yaşındaki futbolcuya sarı lacivertli kulüple iki yıllık cazip bir teklif geldiği iddia edildi. Ünlü santrforun menajeri Alessandro Lucci'nin bugün ve yarın Fenerbahçe ile İstanbul'da görüşeceği öne sürüldü.