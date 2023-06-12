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Spor

Dzeko'nun menajeri İstanbul'a geldi

Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci'nin Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

20:25 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Edin Dzeko

Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'yu transfer edeceği iddiaları İtalyan basınında gündem olmaya devam ediyor. Tuttomercatoweb'in haberine göre; sarı lacivertliler Dzeko'yu kadrosuna katma konusunda bir hayli ciddi.

Menajeri İstanbul'a geldi

Haberde Fenerbahçe'nin gelecek sezon için santrfor arayışında olduğu belirtilerek, Inter ile sözleşmesi sona eren Boşnak golcü için temasların devam ettiği belirtildi. Dzeko, İtalyan kulübüyle henüz yeni anlaşma imzalamazken, 37 yaşındaki futbolcuya sarı lacivertli kulüple iki yıllık cazip bir teklif geldiği iddia edildi. Ünlü santrforun menajeri Alessandro Lucci'nin bugün ve yarın Fenerbahçe ile İstanbul'da görüşeceği öne sürüldü.

Suudiler peşinde

Inter'de kalmakla ayrılmak arasında gidip gelen Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan da teklifler geldiği belirtildi. Geçen sezon İtalyan takımında 52 resmi maça çıkan tecrübeli forvet, 14 gol atarken 5 kez de asist yaptı.



#Edin Dzeko
#Fenerbahçe
#transfer
40 dakika önce
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