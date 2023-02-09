Ebedi dostlar karşılaşıyor

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından spor camiasından destekler gelmeye devam ediyor. Ebedi dost ezeli rakip olan Sakaryaspor ile Kocaelispor bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı özel maçta karşı karşıya gelecek.
Aynı renklere gönül verdik, aynı acıları yaşadık, şimdi ise yaraları birlikte saracağız! Ezeli rakip ebedi dostumuz @Sakaryaspor ile, kulübümüzün ev sahipliğinde hazırlık maçı düzenleyeceğiz.Müsabakanın tarihi ile ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Müsabakanın tüm bilet gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır.