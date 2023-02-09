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Spor

Ebedi dostlar karşılaşıyor

Kocaelispor Kulübü, Sakaryaspor ile depremzedeler için dostluk maçı düzenleneceğini ve tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

23:00 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından spor camiasından destekler gelmeye devam ediyor. Ebedi dost ezeli rakip olan Sakaryaspor ile Kocaelispor bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı özel maçta karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aynı renklere gönül verdik, aynı acıları yaşadık, şimdi ise yaraları birlikte saracağız! Ezeli rakip ebedi dostumuz @Sakaryaspor ile, kulübümüzün ev sahipliğinde hazırlık maçı düzenleyeceğiz.Müsabakanın tarihi ile ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Müsabakanın tüm bilet gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır.




#Kocaelispor
#Sakaryaspor
#deprem
1 saat önce
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Ebedi dostlar karşılaşıyor
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