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Spor

Ebru Acer'den tarihi başarı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında özel milli sporcu Ebru Acer, bronz madalya elde etti.

11:55 - 5/09/2024 Perşembe
AA
Ebru Acer
Ebru Acer

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ebru, S11 sınıfında yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada'yla karşılaştı.


İlk seti 11-9 kazanan Ebru, ikinci seti 7-11 geride tamamladı. Üçüncü seti 11-6 alan milli sporcu, dördüncü sette 9-6 önde olmasına rağmen rakibine üst üste sayılar vererek seti 9-11 kaybetti ve maça 2-2'lik eşitlik geldi. Final setinde daha iyi olan Japon sporcu, seti 7-11, maçı da 3-2 kazanarak finale çıktı.


Ebru Acer ise bronz madalya elde etti. Ebru Acer, para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olarak tarihe geçti.






#Paralimpik Oyunlar
#Ebru Acer
#Paris 2024
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