Eda Tuğsuz: 2024'te şampiyon olacağım 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde cirit atma finalinde mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, olimpiyat dördüncüsü oldu. Yarışma sonrasında duygu dolu anlar yaşayan Eda, "Benim için büyük bir tecrübeydi. Dünya rekortmeniyle yarıştım. Dünyanın en iyileriyle birlikte yarıştım ama benim de bir farkım yok onlardan" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2021, 16:20 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2021, 16:31 Yeni Şafak