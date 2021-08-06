Spor Eda Tuğsuz 2024te şampiyon olacağım
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Eda Tuğsuz: 2024'te şampiyon olacağım

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde cirit atma finalinde mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, olimpiyat dördüncüsü oldu. Yarışma sonrasında duygu dolu anlar yaşayan Eda, "Benim için büyük bir tecrübeydi. Dünya rekortmeniyle yarıştım. Dünyanın en iyileriyle birlikte yarıştım ama benim de bir farkım yok onlardan" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eda Tuğsuz: 2024te şampiyon olacağım
Eda Tuğsuz, Olimpiyat dördüncüsü oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti. Elemelerde en iyi dereceyi yapan 12 sporcudan biri olarak finalde mücadele etme hakkı elde eden Eda Tuğsuz, ilk 2 atışında hata yaptı. Üçüncü atışında 62.13 metreye ulaşan 24 yaşındaki milli sporcu, 5. sıraya yerleşerek atışlarına devam etti.

Dördüncü olarak tamamladı

Altıncı atışında ciriti 64 metre uzaklığa gönderen Eda, dördüncü sıraya yerleşti ve oyunları bu dereceyle tamamladı. Yarışmada Çinli Shiying Liu, 66.34 metrelik mesafeyle altın madalyaya uzandı.

Polonya'dan Maria Andrejczyk, 64.61'lik derecesiyle gümüş, Avustralyalı Kelsey-Lee Barber ise 64.56'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

  • "2024'te madalya benim olacak"
  • Yarışma sonrasında açıklamalarda bulunan Eda Tuğsuz duygu dolu anlar yaşadı. 2024 madalyayı kazanacağını söyleyen Eda, "Aslında bir tarafım mutlu bir tarafım üzgün. Çünkü madalyayı kıl payıyla kaçırdım. Bu benim ilk olimpiyatım ve ilk beşin içerisinde yer alıyorum. Duygularımı şu anda nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. 2024'te madalya benim olacak inşallah. Bu artık devlerin ligi. Burada dünyanın ilk 12 ciritçisi yarışıyor. Benim için büyük bir tecrübeydi. Dünya rekortmeniyle yarıştım. Dünyanın en iyileriyle birlikte yarıştım ama benim de bir farkım yok onlardan. Ben de artık bir olimpiyat dördüncüsüyüm" ifadelerini kullandı.

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