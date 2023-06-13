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Spor

Edin Dzeko kararını verdi

Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko'nun akıbeti netleşiyor. İtalyan basını, Edin Dzeko'nun Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığını yazdı.

23:05 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Edin Dzeko

Edin Dzeko

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde Edin Dzeko vardı. Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna katmak için mesai harcadığı Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili nihai kararını verdiği belirtildi.



Ayrılık kararı aldı

Sky Italia'nın haberine göre Edin Dzeko, Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi.


Haber detayında Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.


Fenerbahçe peşinde

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyordu.

Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik katkı verdi.



#Dzeko
#Fenerbahçe
#transfer
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