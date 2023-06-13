Edin Dzeko kararını verdi

Edin Dzeko
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde Edin Dzeko vardı. Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna katmak için mesai harcadığı Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili nihai kararını verdiği belirtildi.
Ayrılık kararı aldı
Sky Italia'nın haberine göre Edin Dzeko, Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi.
Haber detayında Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.
Fenerbahçe peşinde
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyordu.
Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik katkı verdi.