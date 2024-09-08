UEFA tarafından 2 yılda bir organize edilen ve bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. UEFA Uluslar A Ligi 3. Grubu'nda Hollanda, Bosna Hersek'i konuk etti. Philips Stadı'nda oynanan ve 7 golle sahne olan mücadeleyi 5-2'lik skorla ev sahibi Hollanda kazandı.
"Portakallar"a 3 puanı getiren golleri 13. dakikada Joshua Zirkzee, 45+2. dakikada Tijjani Reijnders, 56. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst ve 90+2. dakikada Xavi Simons attı. Konuk Bosna Hersek'in gollerini ise 26. dakikada Ermedin Demirovic ve 73. dakikada Fenerbahçe'nin santrforu Edin Dzeko kaydetti.
UEFA Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlayan Hollanda, 3. Grup'un ikinci maçın Almanya ile evinde kozlarını paylaşacak. Bosna Hersek ise Macaristan'a konuk olacak.
Edin Dzeko'nun Hollanda'ya atığı golü izle (VİDEO)
A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
İşte Uluslar Ligi'nde oynanan ilk maçlarda alınan sonuçlar:
İskoçya - Polonya: 2-3
Portekiz - Hırvatistan: 2-1
Fransa - İtalya: 1-3
Belçika - İsrail: 3-1
Almanya - Macaristan: 5-0
Hollanda - Bosna-Hersek: 5-2
Danimarka - İsviçre: 2-0
Sırbistan - İspanya: 0-0
Gürcistan - Çekya: 4-1
Ukrayna - Arnavutluk: 1-2
İrlanda Cumhuriyeti - İngiltere: 0-2
Yunanistan - Finlandiya: 3-0 B Ligi
Kazakistan - Norveç: 0-0
Slovenya - Avusturya: 1-1
Galler - Türkiye: 0-0
İzlanda - Karadağ: 2-0
Azerbaycan - İsveç: 1-3
Estonya - Slovakya: 0-1
Litvanya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 0-1
Kosova - Romanya: 0-3
Kuzey İrlanda - Lüksemburg: 2-0
Belarus - Bulgaristan: 0-0
Faroe Adaları - Kuzey Makedonya: 1-1
Ermenistan - Letonya: 4-1
San Marino - Lihtenştayn: 1-0
Moldova - Malta: 2-0