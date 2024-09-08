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Spor

Edin Dzeko'nun golü Bosna Hersek'e yetmedi - VİDEO

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Hollanda konuk ettiği Bosna Hersek'i 5-2 yendi. Karşılaşmada Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko da fileleri havalandırırken, Bosna Hersekli oyuncunun bu golü ülkesine yetmedi. Edin Dzeko'nun Hollanda'ya atığı golü haberimizden izleyebilirsiniz...

Haber Merkezi
11:34 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 11:47 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Edin Dzeko'nun gol sevinci
Edin Dzeko'nun gol sevinci

UEFA tarafından 2 yılda bir organize edilen ve bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. UEFA Uluslar A Ligi 3. Grubu'nda Hollanda, Bosna Hersek'i konuk etti. Philips Stadı'nda oynanan ve 7 golle sahne olan mücadeleyi 5-2'lik skorla ev sahibi Hollanda kazandı.


"Portakallar"a 3 puanı getiren golleri 13. dakikada Joshua Zirkzee, 45+2. dakikada Tijjani Reijnders, 56. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst ve 90+2. dakikada Xavi Simons attı. Konuk Bosna Hersek'in gollerini ise 26. dakikada Ermedin Demirovic ve 73. dakikada Fenerbahçe'nin santrforu Edin Dzeko kaydetti.


UEFA Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlayan Hollanda, 3. Grup'un ikinci maçın Almanya ile evinde kozlarını paylaşacak. Bosna Hersek ise Macaristan'a konuk olacak.


Edin Dzeko'nun Hollanda'ya atığı golü izle (VİDEO)




A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.


İşte Uluslar Ligi'nde oynanan ilk maçlarda alınan sonuçlar:


A Ligi 1. Grup

İskoçya - Polonya: 2-3


Portekiz - Hırvatistan: 2-1


A Ligi 2. Grup

Fransa - İtalya: 1-3


Belçika - İsrail: 3-1


A Ligi 3. Grup

Almanya - Macaristan: 5-0


Hollanda - Bosna-Hersek: 5-2


A Ligi 4. Grup

Danimarka - İsviçre: 2-0


Sırbistan - İspanya: 0-0


B Ligi 1. Grup

Gürcistan - Çekya: 4-1


Ukrayna - Arnavutluk: 1-2


B Ligi 2. Grup

İrlanda Cumhuriyeti - İngiltere: 0-2


Yunanistan - Finlandiya: 3-0 B Ligi


B Ligi 3. Grup

Kazakistan - Norveç: 0-0


Slovenya - Avusturya: 1-1


B Ligi 4. Grup

Galler - Türkiye: 0-0


İzlanda - Karadağ: 2-0


C Ligi 1. Grup

Azerbaycan - İsveç: 1-3


Estonya - Slovakya: 0-1


C Ligi 2. Grup

Litvanya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 0-1


Kosova - Romanya: 0-3


C Ligi 3. Grup

Kuzey İrlanda - Lüksemburg: 2-0


Belarus - Bulgaristan: 0-0


C Ligi 4. Grup

Faroe Adaları - Kuzey Makedonya: 1-1


Ermenistan - Letonya: 4-1


D Ligi 1. Grup

San Marino - Lihtenştayn: 1-0


D Ligi 2. Grup

Moldova - Malta: 2-0


#Edin Dzeko
#Uluslar Ligi
#Bosna Hersek
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