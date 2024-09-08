Edin Dzeko'nun Hollanda'ya atığı golü izle (VİDEO)

UEFA tarafından 2 yılda bir organize edilen ve bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. UEFA Uluslar A Ligi 3. Grubu'nda Hollanda, Bosna Hersek'i konuk etti. Philips Stadı'nda oynanan ve 7 golle sahne olan mücadeleyi 5-2'lik skorla ev sahibi Hollanda kazandı.