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Edin Visca milli takımı bıraktı

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca'nın, milli takımı bırakma kararı aldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Edin Visca milli takımı bıraktı
Edin Visca, Bosna Hersek Milli Takımı ile 55 maçta, 10 gol ve 9 asistle oynadı.

Başkent Saraybosna'da Karadağ ve Danimarka ile yapılacak dostluk karşılaşmalarının aday kadrosunu açıklayan Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev, Edin Visca'nın kadroda yer almadığını duyurdu.

"Kadroda yer verecektim ama milli takımı bıraktı"

31 yaşındaki futbolcu ile 10 gün önce telefonda görüştüğünü belirten Petev, "Milli takımı bırakmak istediğini söyledi. Kendisini yüzde 100 takımına veremediğini belirtti. FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde kadroda yer vermek istediğim önemli bir oyuncuydu ancak kararına saygı duymaktan başka bir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

  • Petev, Edin Visca'nın kararını değiştirmesi durumunda konuşmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi. Deneyimli futbolcu, 2010'dan bu yana milli takım formasıyla çıktığı 55 maçta 10 gol kaydetti.

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