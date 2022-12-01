Edin Visca: "Hedefimiz tekrar şampiyon olmak"

Trabzonspor’un orta futbolcusu Edin Visca, Antalya kampında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Taraftarlarımızı çok özledim"

Takımla birlikte çalışmalara başladığı için çok mutlu olduğunu belirten Visca, “Dört haftadır idmanlara çıkıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sahayı, arkadaşlarımı, taraftarlarımızı çok özledim. Önümüzdeki ilk maç için hazırlanmaya devam ediyorum” dedi.

"Sabırsızlıkla sahalara dönmeyi bekliyorum"

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Hatayspor maçında yaşadığı sakatlığı anlatan deneyimli futbolcu, “O maçta düştüğümde hemen kırık olduğunu fark ettim. Doktoruma, “Kaç ay sürer, ne zaman düzelecek?” diye sordum ve o da bana “Dört ay” dedi. 3.5 ayda geri döndüm. Buradan tekrardan benim yanımda olan tüm taraftarlara, kulüp personellerine, sosyal medyadan mesaj atanlara çok çok teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla sahalara dönmeyi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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"Tekrar o hikayeyi yazacağız inşallah"

Fiziksel durumunun iyi olduğunu ve kariyeri boyunca hep yüzde yüz çalıştığını belirten Visca, “Fiziksel olarak iyiyim. Dört haftadır çalışıyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki Fenerbahçe maçına dört hafta daha var. Ben de zaten tüm kariyerim boyunca yüzde yüz çalıştım. Fiziksel olarak sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Oynamayı istiyorum. Önemli bir maç, bizim rakibimiz. Biz futbolcular o tür maçlara altı puan gözüyle bakıyoruz. Geçen sene çok güzel bir hikayeyi beraber yazdık. Bu sene tekrar o hikayeyi yazacağız inşallah. Çok güçlüyüz, taraftarımızla beraber herkesi yenebiliriz. Biz futbolcular da bireysel anlamda daha çok istekli olup daha fazla sorumluluk almalıyız. Çünkü Trabzonspor’a karşı oynayan takımlar daha motive ve istekli oluyor. O yüzden biz de bu aradan sonra bireysel olarak daha fazla istekli olacağız. Sezonun sonuna kadar da taraftarımızla beraber iyi bir şekilde devam ederek kupa kaldıracağız, kutlamalar yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

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"Geçen seneki gibi bir Trabzonspor izleyeceğiz"

Geçen sezon harika bir başarıya imza attıklarını belirterek sözlerine devam eden 32 yaşındaki oyuncu, “Bizim her kulvarda, her maçı kazanmamız lazım. Diğer futbolcular benim oynadığım pozisyonda oynadı fakat bu kolay değil. Ben sadece sağ kanat oynuyorum. O yüzden diğer futbolcuları anlamak gerekli. Kariyerinde bir pozisyon oynuyorsun, ona alışıyorsun ve değişmek kolay olmuyor. Tüm takımla buradayız, bu üç hafta içerisinde herkesle idman yapıp birbirimize alışacağız. Geçen seneki gibi daha iyi bir Trabzonspor seyredeceğiz inşallah” dedi.

"Türkiye benim ikinci vatanım"

Kariyeri boyunca Türkiye’de büyük başarılara imza attığını ve ileride Türk vatandaşlığı da alıp hayatını burada devam ettirmeyi düşündüğünü aktaran Bosnalı futbolcu, “Türk vatandaşlığı almayı düşündüm. Başakşehir Futbol Kulübü’nde oynadığım zamanlar böyle bir konu geçmişti fakat sonradan milli takıma gittim, olmadı. İleride alacağımı düşünüyorum. Kariyer planlamamda burada yaşamayı ve çalışmayı düşünüyorum. Türkiye benim ikinci vatanım. Çok şey kazandım burada. O yüzden hem Türk vatandaşı olmak hem de hayatımı burada devam ettirmek istiyorum” diye konuştu.

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"Hedefimiz tekrar şampiyon olmak"

Tekrardan şampiyonluk yaşamayı arzu ettiğini ifade eden Visca, sözlerini şu sözlerle tamamladı: "Öncelikle önümüzde 25 maç var. Liderle arada altı puan fark var. Geçen sezona göre bu sene bir maç oynadım. Bruno Peres ve Dorukhan da yok. Yeni bir takım diyebiliriz. O yüzden bu ara bizim için çok önemli. Herkes yavaş yavaş dönüyor. En büyük avantajımız biziz. Herkes transfer yapıyor iyi oluyor ama biz çok güçlüyüz. Hedefimiz tekrar şampiyon olmak. Beraber ve sağlıklı bir şekilde. En büyük aday biziz. Sadece daha istekli ve daha çok sorumluluk almalıyız. Önümüzde 25 maç var. Taraftarımızla beraber bu mutluluğu tekrar yaşayacağız"

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