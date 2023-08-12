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Spor

Edin Visca'dan kötü haber

Trabzonspor Kulübü, Edin Visca'nın sağ kasık bölgesindeki kasta zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

14:03 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Edin Visca, Antalyaspor maçının ikinci yarısına çıkamamıştı.

Edin Visca, Antalyaspor maçının ikinci yarısına çıkamamıştı.

Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Boşnak oyuncuda zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişca’nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."






#Trabzonspor
#Edin Visca
#Antalyaspor
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