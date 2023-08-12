Edin Visca'dan kötü haber

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişca’nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."