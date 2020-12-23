Efsaneyi kaybettik

80 yaşında hayatını kaybeden Özkan Sümer, ömrünü Trabzonspor’a, Türk futboluna adadı. 1940 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Özkan Sümer, futbola ortaokul yıllarında İdmanocağı’nda başladı. Sümer, Yolspor, Zonguldak Kömürspor’un ardından, Trabzonspor’un kuruluşuyla birlikte (1967) bordo-mavili formayı sırtına geçirdi. Daha sonra Sebat Gençlik’e antrenör-futbolcu olarak transfer olan Sümer, bir süre Trabzonspor’un alt yapısında ve Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra 1978 yılında A Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. Özkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor’daki ilk görevinde Lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda lig şampiyonluğuna uzandı. Trabzonspor’da başlayan teknik direktörlük hayatının ardından Sümer, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor’u çalıştırdı. ‘Futbolun bilge insanı’ olarak da adlandırılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve Spor Yazarlığı görevinde bulundu.

BAŞKANLIK DÖNEMİ

Özkan Sümer, 2000 yılında yapılan olağan genel kurulda Trabzonspor Kulübü’nde başkanlığa seçildi. Trabzonspor’un 12. başkanı olan Sümer’in 31 Aralık 2000 yılında seçildiği başkanlık görevi, 2 yıl 5 ay sürdürdü. Bordo-mavililer, Sümer’in 5 Eylül 2003’de sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası’nı müzesine getirdi.

GALATASARAY’DA KUPA KAZANDI

Merhum futbol adamı Özkan Sümer, Galatasaray’da kupa başarısı elde etti. Sümer, sarı-kırmızılı takımda 1982-83 sezonunda bulunduğu teknik direktörlük görevinde Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine getirdi.

TRABZONSPOR’UN HER KADEMESİNDE GÖREV ALDI

Özkan Sümer, Trabzonspor’da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti. Türk futbolunda ‘Baba Hakkı’ ve ‘Büyük Fikret’ gibi 3 kademede görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu. Trabzonspor’da alt yapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Özkan Sümer, en son Ahmet Ağaoğlu döneminde Genel Koordinatörlük görevinde bulunmuştu.

Futbol camiasının başı sağ olsun

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: “Trabzonspor’da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer’in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. A Milli Futbol Takımımızı da bir dönem çalıştıran, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum.”

SÜLEYMAN SOYLU’DAN TAZİYE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vefat eden Trabzonspor Kulübü’nün eski futbolcusu, eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer’in ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diledi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, “Trabzonumuzun önemli değerlerinden, efsane hocamız Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Trabzonspor Kulübü de Özkan Sümer’in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajında “Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun” ifadeleri kullanıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Gaziantep FK kulüpleri de Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı.

TFF’den 1 dakikalık saygı duruşu kararı

Türk futbolunun efsanesi Özkan Sümer’in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bir dönem A Milli Takımı da çalıştıran Trabzonspor’un eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer’in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Bir efsanemizi, büyük bir değerimizi kaybettik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün eski başkan, teknik direktör ve futbolcusu Özkan Sümer’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Ağaoğlu, mesajında, başkan olduğu dönem de dahil olmak üzere birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğu Özkan Sümer’in vefatı nedeniyle çok üzüntülü olduğunu belirtti. “Bir efsaneyi ve büyük bir değeri kaybettiklerine” dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti: “Sayın Özkan Sümer, 80 yıllık ömrüne çok büyük başarılar sığdırmış ender futbol adamlarından biridir. Sayın Özkan Sümer, Türkiye’de altyapının temellerini atan, o temellerin üzerine genç yetenekler yetiştiren ve futbolumuza kazandıran, futbola farklı bir sistem getiren bir insandı. Kendisine farklılıkları nedeniyle ‘futbolun filozofu’ unvanı verilmişti. Sadece camiamız için değil, ülkemizin futbol ve spor paydaşlarının da akil adam olarak gördüğü Sayın Özkan Sümer’e hep saygı duyulmuştur.”

Ağaoğlu, geride sönmeyecek bir meşale bırakan Sümer’in ileri görüşlülüğü, yenilikçiliğiyle bugünlerin çok ötesinde futbol dehası olduğunun altını çizerek, “Bir Özkan Sümer bir daha gelir mi bilemem ama yeri çok zor doldurulacak. Camiamız ve ülke sporu için büyük bir kayıp. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiamıza, futbol ve spor ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Asla unutulmayacaksın Hocam

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özkan Sümer için duygusal bir mesaj paylaştı. Güneş, “Değerli büyüğüm, Türk futbolunun duayen ismi, sevgili Özkan Sümer hocamın vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Görev yaptığı süre içerisinde olduğu gibi aramızdan sessizce ayrılırken de yine bir ders vermiş oldu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Trabzonspor ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, “Hocam! Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz. Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur. Ürettiklerin ve bize verdiklerin için binlerce kez teşekkür ediyorum. Gönüllere girdin; gözden uzak durdun. Şimdi gönülden uzak olanlar da sizi gönüllerine alacaklardır. Sizi bugünden özlüyoruz hocam. Unutulmayacaksın!” dedi.

Futbol oynuyorsam senin sayende

Fransa’da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Özkan Sümer’in vefatıyla ilgiki duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından yapalyaştı. Sümer’e “Dedem” diye hitap eden Yusuf, “Benim hiç dedem olmadı. O yüzden benim dedem Özkan Sümer’di. İlk hocam, akıl hocam, zora düştüğümde yardıma koşan, iyi günümde ilk sevinen, kötü günümde hep yanımda olan. Bugün bir şekilde kaderimi yeşil sahalarda çizebiliyorsam onun sayesindedir. ‘Hayallerim çok büyük hocam’ dediğimde, ‘Hayallerini sınırlama oğlum. Senin yeteneğin çok büyük. Gideceksin ve bütün dünyaya buralarda ne kadar yetenekli çocuklar olduğunu göstereceksin’ diyecek kadar yön göstericiydi. Dün gece valizimi hazırlarken son maçta giydiğim formayı kenara ayırdım, imzaladım. Sabah kalktım, hayatın bu sefer Özkan dedemi benden aldığını öğrendim. Hocam, bugün bir yerlerde futbol oynayabiliyor, futbola ilişkin birkaç cümle edebiliyorsak senin sayendedir. Formayı imzaladım ama sana yetişemedim. Affet. Mekanın cennet olsun Dedem” ifadelerini kullandı.