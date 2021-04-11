El Clasico'dan lider çıktı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
İspanyol futbolunda "Klasik" (El Clasico) olarak adlandırılan maç, Real Madrid'in geçen yıldan bu yana Santiago Bernabeu Stadı'nda devam eden tadilattan dolayı ilk defa Alfredo di Stefano Stadı'nda oynandı.
Gol perdesini Benzema açtı
Yoğun yağmur altında oynanan maça iyi başlayan Real Madrid, 14. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Lucas Vazquez'in ortasında güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Kroos farkı 2'ye çıkardı
Ev sahibi takım, 28. dakikada Toni Kroos'un serbest vuruştan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kroos'un vuruşunda top ilk olarak Barcelonalı defans oyuncusu Sergino Dest'in sırtına çarparken, kale çizgisi önünde Jordi Alba'nın kafayla uzaklaştırma çabaları topun ağlara girmesini engelleyemedi.
İlk yarı Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğünde tamamlandı.
🚀 @ToniKroos
👀 @lukamodric10 #ElClásico | #HalaMadrid pic.twitter.com/xYf7YmznRj
🚀 @ToniKroos
Mingueza'nın golü Barcelona'ya yetmedi
İkinci yarı daha atak oynayan Barcelona, 60. dakikada Oscar Mingueza ile farkı 1'e indirdi.
💪🟦🟥! #ElClásico pic.twitter.com/gG2Jlp5OBh
💪🟦🟥! #ElClásico pic.twitter.com/gG2Jlp5OBh— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) April 10, 2021
Casemiro kırmızı gördü
Karşılaşmanın 90. dakikasında Real Madrid'de Casemiro, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın son dakikasında Barcelona'nın atağında Ilaix Moriba'nın ceza sahası içinde şutunda top direkten döndükten sonra hakem son düdüğü çaldı.
- El Clasico'yu 2-1 kazanan Real Madrid puanını 66'ya çıkararak, maç fazlası ve averajla Atletico Madrid'in önünde liderliğe yükseldi. Barcelona ise 65 puanla 3. sırada yer aldı.
Real Madrid-Barcelona maç özeti
⚽️ @Benzema
⚽️ @ToniKroos
🎥 @realmadriden win a pulsating #ElClasico to throw the title race wide open!
🔶 https://t.co/br6EYT0CcZ 🔷 https://t.co/MIzJe8IpZm pic.twitter.com/caIAObwene
⚽️ @Benzema