El Ghazi'den Mainz'e dava

Filistin'e yaptığı paylaşım yüzünden Bundesliga ekibi Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Anwar El Ghazi'den Alman ekibine karşı bir hamle geldi. Bild'de yer alan habere göre; Fas asıllı Hollandalı futbolcu, sözleşmesini tek taraflı fesheden Mainz 05'i mahkemeye verdi. Yasal işlemlerin resmen başlatıldığı belirtilen haberde, ilk davanın 6 Aralıkta görüleceği belirtildi. El Ghazi, Alman ekibi Mainz 05'te yıllık 2.5 milyon euro kazanıyordu. 28 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada, "Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanların üzerine salınan cehenneme kıyasla hiçbir şey" dedi.

Mainz'ın sezon başında transfer ettiği El Ghazi, bir kişinin Filistin'e destek yazısını kendi hesabında paylaşmıştı. Söz konusu yazıda, "Bir taraf diğerinin suyunu, yiyeceğini ve elektriğini kestiğinde bu savaş değildir. Bir taraf nükleer silahlara sahipse bu savaş değildir. Bir taraf milyarlarca dolarla finanse ediliyorsa bu savaş değildir. Bir taraf diğer taraf hakkında yanlış bilgi yaymak için yapay zeka resimleri kullanıyorsa bu savaş değildir. Bu bir soykırım ve kitlesel yıkımdır ve biz buna canlı olarak tanık oluyoruz. Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ifadeleri yer alıyordu.