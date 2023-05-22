Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım Ryan Kent ile anlaşma sağlarken, Wilfried Zaha ile de görüşmelerini sürdürüyor.





El Shaarawy Fenerbahçe'ye önerildi

Roma forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki İtalyan oyuncu Stephan El Saarawy, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Beşiktaş'ın da istediği sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin sıcak bakmadığı ifade edildi.





5 milyon euro civarında imza parası ve 3 yıllık sözleşme için de senelik 3.5 milyon euro maaş isteyen Shaarawy'nin, Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Bu sezon toplamda 38 karşılaşmada süre alan İtalyan oyuncu, 7 gol ve 2 asistle oynadı.















