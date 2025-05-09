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Elazığ’a atletizmde önemli dereceler

Elazığ’a atletizmde önemli dereceler

11:409/05/2025, Cuma
IHA
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Elazığ’a atletizmde önemli dereceler
Elazığ’a atletizmde önemli dereceler

Okul sporları faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler-Yıldızlar Atletizm Türkiye Şampiyonasından Elazığ’a Türkiye 2 ve 3.’lüğü geldi.

7-8 Mayıs tarihlerinde Denizli’de 50 ilden 67 takım 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen Okullararası Küçükler-Yıldızlar Atletizm Türkiye Şampiyonasına Elazığ’ı temsilen katılım sağlayan sporculardan Ziver İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Gülnaz Çetin gülle atma yıldız kızlar kategorisinde 13.47 metre derecesi ile Türkiye 2.’si oldu. Aynı yarışmada Mezre Ortaokulu öğrencisi Zeynep Esma Günhan yüksek atlama küçük kızlar kategorisinde 1.41 metre atlayışı ile Türkiye 3.’sü oldu.


Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Okul sporları faaliyet takviminde yer alan Denizli ilinde gerçekleştirilen Okullararası Küçükler- Yıldızlar Atletizm Türkiye Şampiyonasına ilimizi temsil eden sporcularımızdan Türkiye 2 ve 3.’lüğü başarıları geldi. Ziver İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Gülnaz Çetin gülle atma yıldız kızlar kategorisinde 13.47 metre atmış olduğu gülle ile Türkiye 2.’liği kazanırken, Mezre Ortaokulu öğrencisi Zeynep Esma Günhan yüksek atlama küçük kızlar kategorisinde 1.41 metrelik atlayış ile Türkiye 3.’sü oldu. Spora ve sporcuya verdiğimiz önem, üstün çaba ve gayretler neticesinde başarıya doymuyoruz. Elde edilmiş olan başarılar neticesinde sporcularımızdan Gülnaz Çetin ve Zeynep Esma Günhan’ı, antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenleri Mustafa Cihan, Mutlu Söyler ve Sema Alsu’yu gönülden tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi.

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