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Elazığspor 6 transfer yapacak

Elazığspor 6 transfer yapacak

10:102/07/2025, Çarşamba
IHA
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Mustafa Şerifoğulları
Mustafa Şerifoğulları

Elazığspor Asbaşkanı Mustafa Şerifoğulları, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Elazığspor Asbaşkanı Mustafa Şerifoğulları takımın transfer çalışmalarına dair bilgiler vererek, mevcut kadronun yüzde 70’ini korumak hedefinde olduklarını söyledi. Yarışmacı bir takım kuracaklarını söyleyen Şerifoğulları, "Mehmet Yılmaz’la son aşamaya geldik sadece resmi sayfadan açıklanması kaldı. 6 numara konumunda Muhammed Gönülaçar’ın sözleşmesi devam ediyor. Mikail’le çok ufak pürüzler kaldı. Beykan’la anlaştık, Halil İbrahim’in sözleşmesi devam ediyor. Kanata ligin en iyi transferini yapacağız. Yağızcan, Kerim, Yusuf Mert’le görüşmelerimiz devam ediyor. Takımın yüzde 70’ini koruma hedefindeyiz. Takımımızı bozmamamız lazım. Bakıyoruz Batman’la oynayacağız. Batman bakıyoruz takımını büyük ölçüde korumuş. Takımın kalitesini arttıracak iyi oyuncular alacağız. Berşan iyi oyuncu tamam doğru ama Mehmet Yılmaz’ı alırsak o da çok iyi oyuncu. Sağ stoperle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Alpay’ın sözleşmesi devam ediyor. Orta sahaya da 2 iyi oyuncu alacağız. 6 transfer yapmayı planlıyoruz. Maksut’un Muhammed’in sözleşmesinin devam ettiği ortamda kampa 15-16 oyuncuyla gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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