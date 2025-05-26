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Elazığspor - Vanspor FK maçı yarıda kaldı: Hakemler soyunma odasına gitti

Elazığspor - Vanspor FK maçı yarıda kaldı: Hakemler soyunma odasına gitti

21:4226/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
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Hakemler soyunma odasına gitti.
Hakemler soyunma odasına gitti.

TFF 2.Lig Yükselme Play-off 3. Tur maçında Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan karşılaşma yarıda kaldı.

TFF 2.Lig Yükselme Play-off 3. Tur karşılaşmasında Elazığspor sahasında Vanspor FK'yı konuk etti.


Elazığ Atatürk Stadyumu'nda tansiyonu yüksek olan mücadele yarıda kaldı.


Tribünlerden yardımcı hakemin başına yabancı madde isabet etti ve kanama meydana geldi.


Orta hakem Ümit Öztürk ve diğer hakemler soyunma odasına gitti. Oyun durdu.




#Elazığspor
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