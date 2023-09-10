Eljif Elmas: Avrupa'dan özür dilerim

Maç oldukça ağır bir zeminde oynandı.
EURO 2024 Elemleri 5. hafta mücadelesinde C Grubu'nda Kuzey Makedonya, sahasında İtalya ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi Kuzey Makedonya'ya 1 puanı getiren golü Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi kaydetti. İtalya'nın golü ise Ciro Immobile'den geldi.
İtalya'da Napoli forması giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, maçın ardından yaptığı açıklamada saha zemininden şikayet etti. 23 yaşındaki futbolcu, "İtalya'yı böyle bir sahada ağırladığımız için tüm İtalya'dan ve Avrupa'dan özür dilerim. Bizim için mükemmel bir sonuç aldık zemin futbol oynamaya hiç uygun değildi" ifadelerini kullandı.