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Spor

Eljif Elmas: Avrupa'dan özür dilerim

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, İtalya'yı konuk ettikleri maçın ardından kötü saha zemini nedeniyle özür diledi.

14:23 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Maç oldukça ağır bir zeminde oynandı.

Maç oldukça ağır bir zeminde oynandı.

EURO 2024 Elemleri 5. hafta mücadelesinde C Grubu'nda Kuzey Makedonya, sahasında İtalya ile 1-1 berabere kaldı.


Ev sahibi Kuzey Makedonya'ya 1 puanı getiren golü Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi kaydetti. İtalya'nın golü ise Ciro Immobile'den geldi.



"Zemin futbol oynamaya hiç uygun değildi"

İtalya'da Napoli forması giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, maçın ardından yaptığı açıklamada saha zemininden şikayet etti. 23 yaşındaki futbolcu, "İtalya'yı böyle bir sahada ağırladığımız için tüm İtalya'dan ve Avrupa'dan özür dilerim. Bizim için mükemmel bir sonuç aldık zemin futbol oynamaya hiç uygun değildi" ifadelerini kullandı.







#EURO 2024 Elemleri
#İtalya Milli Takımı
#Kuzey Makedonya Milli Takımı
#Eljif Elmas
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