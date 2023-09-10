Eljif Elmas: Avrupa'dan özür dilerim

İtalya'da Napoli forması giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, maçın ardından yaptığı açıklamada saha zemininden şikayet etti. 23 yaşındaki futbolcu, "İtalya'yı böyle bir sahada ağırladığımız için tüm İtalya'dan ve Avrupa'dan özür dilerim. Bizim için mükemmel bir sonuç aldık zemin futbol oynamaya hiç uygun değildi" ifadelerini kullandı.