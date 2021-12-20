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Eljif Elmas Milan'ı yıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Napoli, Eljif Elmas'ın golüyle deplasmanda Milan'ı 1-0 mağlup etti.

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Haber Merkezi AA
Eljif Elmas Milanı yıktı
Eljif Elmas'ın gol sevinci

Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren haftanın önemli maçında şampiyonluk adaylarından Milan ile Napoli, Milano'daki San Siro Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Napoli'nin Milan'ı 1-0 yendiği maçta, konuk ekibin tek golünü 5. dakikada Eljif Elmas kaydetti. Karşılaşmanın son anlarında ev sahibi takım, Frank Kessie ile beraberlik golünü bulsa da VAR yardımıyla hakem, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Napoli, bu galibiyetle puanını 39'a çıkartıp, puan tablosunda averajla Milan'ın önünde 2. sırada yer aldı.

Milan ise puansız kapattığı haftada 39 puanla 3. sıraya geriledi.

Napoli ve Milan, lider Inter'in 4 puan gerisinde bulunuyor.

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