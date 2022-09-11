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Emirhan İlkhan'ın büyük üzüntüsü: Hata yaptı Inter kazandı

Serie A'da Torino, deplasmanda Inter'e 1-0 yenildi. Konuk ekipte Beşiktaş'tan transfer edilen Emirhan İlkhan, mücadelede 21 dakika süre aldı. Yenilen golde hata yapan genç oyuncu büyük üzüntü yaşadı. Emirhan İlkhan'ın Inter deplasmanındaki performansını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Emirhan İlhanın Inter maçındaki performansını izle
Emirhan İlkhan yenilen golün ardından formasıyla yüzünü kapattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 89. dakikada Marcelo Brozovic'ten geldi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada yer aldı. Torino'da ise milli oyuncu Emirhan İlkhan, 69. dakikada oyuna girdi.

Bu galibiyetin ardından Inter 12 puana yükselirken, Torino 10 puanda kaldı.

Emirhan İlkhan'ın Inter maçı performansı

Torino'da performansı merak edilen Emirhan İlkhan, Inter karşısında süre bulduğu 21 dakikada başarılı bir performans sergilese de takımının yediği golde hata yaptı.

Ceza sahası içerisinde Brozovic'i kaçıran ve önünden geçen topa ayağına uzatamayan 18 yaşındaki futbolcu, büyük üzüntü yaşadı.

Maçın son bölümünde ise girdiği hava topu müdahalesinde Emirhan'ın kaşı açıldı.

İşte Emirhan'ın Inter maçındaki performansı:

Emirhan İlkhan Torino'da
SPOR
Emirhan İlkhan Torino'da


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