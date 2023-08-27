Emirhan İlkhan beklemede

Emirhan, 4.9 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olmuştu.
Beşiktaş'ta 10 numara arayışlarında yeni bir isim gündeme geldi.
Daha önce siyah-beyazlı formayı giyen ve kendini gösterdikten sonra İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, menajeri tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi.
Torino, Emirhan'ın maaşının tamamının ödenmesini isterken, sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istemedi. Kartal, maaşın yarısını ödemek ve satın alma opsiyonu isteyince görüşme tıkandı.
Genç futbolcu, Başakşehir'e de önerilirken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.