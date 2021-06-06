Emmanuel Dennis Galatasaray forması giydi

Bonservisi Belçika ekibi Club Brugge'de bulunan Emmanuel Dennis, sosyal medya hesabından salonda çalıştığı görüntüleri paylaştı.

Nijeryalı futbolcunun spor yaparken üzerinde Galatasaray forması olması dikkati çekti. Bu görüntüler sosyal medyada transfer söylentilerinin çıkmasına neden oldu.

Brugge'den ayılacağı konuşulan Dennis, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Köln'de 9 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Club Brugge'de ise toplam 116 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 29 gol 13 asist kaydetti.

Emmanuel Dennis'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Emmanuel Dennis Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray'a karşı forma giymişti.



