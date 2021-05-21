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Emre beklemede, Rebrov gündemde

Fenerbahçe, yeni sezonda teknik direktör olarak Emre Belözoğlu ile yola devam etme konusunda henüz kararını vermedi. Sarı-lacivertliler, Joachim Löw veya onun gibi güçlü bir isimle de anlaşabilir. Ukraynalı teknik direktör Sergie Rebrov da listede yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre beklemede, Rebrov gündemde
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe ligi 3. sırada tamamladı.

Yeni sezonda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör konusu gündemin ilk maddesi konumunda. Sarı-lacivertiler ya Emre Belözoğlu ile yeni sezonda da yola devam edecek ya da Joachim Löw veya onun gibi güçlü bir isimle anlaşacak.

Löw’ün yanı sıra Macaristan Ligi takımlarından Ferencvaros ile şampiyonluğa ulaşan Ukraynalı teknik direktör Sergie Rebrov da listede yer alan isimlerden.

Emre Belözoğlu tecrübesiz

Emre Belözoğlu’nun takımı tanıması ve oyuncularla güçlü bir iletişime sahip olması öne çıkıyor, ancak tecrübesiz olması düşündürüyor. Yabancı teknik direktör tercihinde ise isteyeceği transferler ve buna bağlı olarak takımı, ligi tanımaması ve uyum süreci gibi konular hep dezavantaj olarak öne çıkıyor.

  • Rebrov gündemde
  • Macaristan basını da bonuslarla maaşı 2.2 milyon euroyu bulan Sergie Rebrov’un daha fazla kazanmak için Ferencvaros’tan ayrılacağını yazdı. Blik gazetesi, Ferencvaros’tan ayrılacak Ukraynalı teknik adamın Fenerbahçe’nin ilgisini çektiğini yazdı. Sarı-lacivertli takımda sezon başında da Rebrov ismi gündeme gelmişti, ancak Rebrov kulübünden ayrılmamıştı.

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