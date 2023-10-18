Emre Belözoğlu dalya diyecek

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün başında ilk sınavına Mondihome Kayserispor karşısında çıkan ve takımına 3 puan kazandıran Emre Belözoğlu, daha önce Fenerbahçe ile Başakşehir Futbol Kulübü'nü çalıştırdı.

Futbol bıraktığı Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda sportif direktör olan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un takımdan ayrılmasının ardından son 10 haftada sarı-lacivertlilerin başına geçti. Fenerbahçe'yle 10 maça çıkıp 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Belözoğlu, şampiyonluğu 2 puanla kaçırdı ve sezonu 3. sırada tamamladı.

Ligin en alt sıralarından aldığı İstanbul ekibini sezon sonunda 4. yapan Emre Belözoğlu, takımına Avrupa biletini kazandırdı. Geçen sezonu da Başakşehir'le geçiren ve takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynatıp, ligde 5. yapan Belözoğlu, bu sezona ise istediği başlangıcı yapamadı.