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Spor

Emre Belözoğlu: Fair-play ödülleri almış bir başkan

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, tutuklanan eski başkan Faruk Koca sorusu üzerine, "Ankaragücü'ne yıllarını vermiş birisi. Geçmişte birçok kez fair-play ödülleri almış bir başkan. Bu tarafın da unutulmaması gerek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

15:53 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:58 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Faruk Koca - Emre Belözoğlu
Faruk Koca - Emre Belözoğlu

Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç teknik adam eski başkan Faruk Koca hakkında açıklamalarda bulundu.


Emre Belözoğlu şöyle konuştu:
'Üzgünlüğünü ifade etti'

"Bir futbol adamı olarak yaşantısının 25 senesini adamış biri olarak çok üzgünüm. Futbolun içesinde kırmızı çizgileri var kendisi de bunu dile getirdi. Başkanımızı ziyaret ettim. Üzgünlüğünü ifade etti. Başkanımız şu an tutuklu en büyük sıkıntıyı yaşayan kendisi. Hayatının bu süreci yaşaması kolay değil"


'Fair-play ödülleri almış bir başkan'

"Başkanımız Faruk Koca, Ankaragücü'ne yıllarını vermiş birisi. Geçmişte birçok kez fair-play ödülleri almış bir başkan. Bu tarafın da unutulmaması gerek diye düşünüyorum. Camiamızın bütünleşmesi de çok değerli. Kulübümüzü camiamızı daha güçlü çıkaracak süreçleri inşa etmek adına elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız"


'Beklenti her zaman yüksektir'

"Ankaragücü çok büyük bir camia beklenti burada her zaman yüksektir. Bu yaşanan sürecin ardından oyuncuların bizim sorumluluğumuz daha da arttı. Sahada sportif olarak kulübümüzü en üstte çekme adına daha da motive olacağız. Camiamızın taraftarımızın bilmesini isterim"






#Ankaragücü
#Emre Belözoğlu
#Faruk Koca
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