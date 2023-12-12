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Spor

Emre Belözoğlu kararını verdi: Görevine devam edecek

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını açıkladı. 43 yaşındaki teknik adam, "Söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım" ifadelerini kullandı.

18:09 - 12/12/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 18:09 - 12/12/2023 الثلاثاء
AA
Teknik direktör Emre Belözoğlu
Teknik direktör Emre Belözoğlu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.


Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.


Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.






#MKE Ankaragücü
#Emre Belözoğlu
#Süper Lig
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