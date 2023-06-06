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Spor

Emre Belözoğlu: Kupayı kazanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olarak sezonu mağlubiyetle kapattı. Karşılaşma sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

23:07 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada “Güzel bir lig oldu, kendi adımıza bir 10 puan daha alabileceğimiz bir ligdi, ülkemizde yaşanan depremden etkilenen takımlardan birisi biziz. Hatalarımız oldu, yine de lig için bütün oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz, iyi bir havamız var. Kupayı da kazanırsak mükemmel bir sezon finali yapmış oluruz. Bizim oyunumuzun yüzde 70 kendi planımıza bağlı geri kalanı rakibe göre değerlendiriyoruz. Elindeki gücü en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Rakibe top bizdeyken bir adam daha fazla olmamız gereken bölgeyi işaretlemiştim. Karşılığını da aldık. Doğru zamanda doğru yerde olduk, sonuç itibariyle genç oyuncuyla da oynasa da büyük bir takım. Genç oyuncularla da oynasa da iyi bir takım. Bir adam daha fazla olacak bölgeyi gösterdim” açıklamalarında bulundu.




#Emre Belözoğlu
#Başakşehir
#Süper Lig
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