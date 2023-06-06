Emre Belözoğlu: Kupayı kazanmak istiyoruz

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada “Güzel bir lig oldu, kendi adımıza bir 10 puan daha alabileceğimiz bir ligdi, ülkemizde yaşanan depremden etkilenen takımlardan birisi biziz. Hatalarımız oldu, yine de lig için bütün oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz, iyi bir havamız var. Kupayı da kazanırsak mükemmel bir sezon finali yapmış oluruz. Bizim oyunumuzun yüzde 70 kendi planımıza bağlı geri kalanı rakibe göre değerlendiriyoruz. Elindeki gücü en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Rakibe top bizdeyken bir adam daha fazla olmamız gereken bölgeyi işaretlemiştim. Karşılığını da aldık. Doğru zamanda doğru yerde olduk, sonuç itibariyle genç oyuncuyla da oynasa da büyük bir takım. Genç oyuncularla da oynasa da iyi bir takım. Bir adam daha fazla olacak bölgeyi gösterdim” açıklamalarında bulundu.