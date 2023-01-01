Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.





"Karşılığını görünce biz mutlu oluyoruz"





Son dakikada da olsa galibiyet golünü bulmanın önemli olduğuna dikkat çeken Emre Belözoğlu, “Kazanmak güzel. Maçın ilk yarısı iyi geçmedi. İkinci yarıda 20-25 dakika oyun üstünlüğümüz vardı. Golü de bulduk. Pozisyonlar da bulduk. 2.5 gün önce maç oynayan oyuncularım, Kasımpaşa karşısında iyi mücadele etti. Bugün eksiklerimiz de olmasından dolayı hamle yapmakta zorlandık. 10 dakikalık bölümde Kasımpaşa’nın da pozisyonları vardı. Oyun, gitti geldi. Hamlelerimizin karşılığını görünce biz mutlu oluyoruz. Son dakikada da olsa golü bulmak önemli. Ligin üstünde kalmak, mücadele etmek en büyük arzumuz, isteğimiz” ifadelerini kullandı.





"Seferovic için girişimimiz yok"





Galatasaray’ın İsviçreli oyuncusu Haris Seferovic için konuşan Belözoğlu, “Okaka önemli bir oyuncu. Bugün Keny de elinden geleni yaptı. Okaka’nın top tutma becerisi yüksek. Oyunu da biliyor. Keny ise takıma yeni geldi. Beklentilerimiz var. Yatırım yaptığımız bir oyuncu. Seferovic ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Sezon başında görüşmüştük, Galatasaray’ı tercih etti. Şu anda öyle bir girişimimiz yok” diye konuştu.





"Ndayishimiye'nin hizmetleri oldu"





Ndayishimiye’nin isminin Nice ile anlaştığı yönündeki haberler üzerine konuşan 42 yaşındaki teknik adam “Bugün cezalı olduğu için yoktu. Ciddi gelişim gösterdi. Kulübümüze önemli hizmetleri oldu. Kulübümüz konuyla alakalı açıklama yapacaktır. Ben Ndayishimiye’nin gösterdiği performanstan mutluyum. Kulüp bir karar alırsa en yakın zamanda bunu açıklayacaktır” dedi.





"Selçuk hocayı tebrik ediyorum"





Kasımpaşa’nın karşılaşmadaki golünü kaydeden Yasin Özcan ile ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, “Genç oyuncuların futbol dünyasına kazandırılması önemli. Selçuk hocayı tebrik ediyorum. Genç bir oyuncuyu içeri kattı. İnşallah uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecektir. Yolu açık olsun” şeklinde konuştu.















