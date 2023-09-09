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Spor

Emre Belözoğlu'nun yerine Çağdaş Atan

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığı açıkladı.

14:02 . 9/09/2023 Cumartesi
IHA
Emre Belözoğlu - Çağdaş Atan

Emre Belözoğlu - Çağdaş Atan

Ligde bu sezon oynadığı 3 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Çağdaş Atan getirildi.


43 yaşındaki çalıştırıcı için 11 Eylül Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği açıklandı.


Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Kayserispor’u çalıştıran Çağdaş Atan, 40 Süper Lig maçında 16 galibiyet, 16 mağlubiyet, 8 beraberlik aldı. Atan, sarı-kırmızılarla bu sezon ise ligde çıktığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak 6 puan topladı. Çağdaş Atan daha önce Alanyaspor’u da çalıştırmıştı.





#Başakşehir
#Çağdaş Atan
#Süper Lig
#Emre Belözoğlu
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