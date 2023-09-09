Emre Belözoğlu'nun yerine Çağdaş Atan

Ligde bu sezon oynadığı 3 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Çağdaş Atan getirildi.

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Kayserispor’u çalıştıran Çağdaş Atan, 40 Süper Lig maçında 16 galibiyet, 16 mağlubiyet, 8 beraberlik aldı. Atan, sarı-kırmızılarla bu sezon ise ligde çıktığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak 6 puan topladı. Çağdaş Atan daha önce Alanyaspor’u da çalıştırmıştı.